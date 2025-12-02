UBS do Tabamarajoara inaugura horta terapêutica

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tabamarajoara inaugurou, na quarta-feira (26), a Horta Sandra Gonçalves de Lima Santos, um espaço dedicado ao acolhimento, ao cuidado integral e à preservação da memória da funcionária que marcou profundamente a rotina da unidade e do bairro. A iniciativa nasceu dos próprios funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que decidiram transformar um espaço externo da unidade em uma horta produtiva e terapêutica, desenvolvida em parceria com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

O local recebeu o cultivo de alecrim, salsinha, hortelã, manjericão, erva-cidreira, orégano e arruda – plantas escolhidas tanto pelo potencial de uso em atendimentos quanto pelo simbolismo de renovação e bem-estar. Toda a produção será utilizada nos grupos terapêuticos realizados pelas equipes de psicologia e fonoaudiologia, fortalecendo práticas integrativas que complementam os atendimentos clínicos.

A inauguração homenageia a funcionária que atuava na recepção da UBS desde 2015 e era moradora da comunidade. Ela faleceu em 2022, deixando como legado a forte ligação que mantinha com pacientes, colegas e vizinhos.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou a união da equipe e o impacto direto da iniciativa no atendimento aos pacientes. “É muito simbólico que essa homenagem tenha surgido dos próprios servidores. Eles entenderam que cuidar da saúde também passa por iniciativas que acolhem, que aliviam e que fortalecem vínculos. A horta vai contribuir de maneira especial para os grupos terapêuticos e manter viva a memória da Sandra dentro da UBS”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer o cuidado humanizado na rede municipal de saúde: “Ações como essa mostram a essência do serviço público, que é acolher, transformar e honrar quem fez a diferença na vida da nossa comunidade”.

O evento de inauguração da horta contou ainda com as presenças da gerente da UBS, Josiane Messias Santil Santana; da diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; do diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva; e do vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro.

Crédito das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

