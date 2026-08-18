Três atletas representam o Mogi Basquete na Seleção Brasileira

O Mogi Basquete terá três representantes na Seleção Brasileira masculina nos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027. O ala-armador Georginho, o ala Daniel Von Haydin e o preparador físico Douglas Nazar foram convocados para integrar a equipe nacional na sequência da competição.

A convocação reforça o protagonismo do Mogi Basquete no cenário nacional e marca a presença do clube tanto dentro de quadra quanto na comissão técnica da Seleção Brasileira.

Georginho, um dos principais nomes do elenco mogiano para a temporada 2026/27, retorna à Seleção após ter representado o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O jogador também chega ao grupo em um momento de destaque na carreira, depois de ser eleito MVP do NBB CAIXA 2025/26.

Daniel Von Haydin, que chegou ao Mogi Basquete para a temporada 2026/27, também integra a Seleção Brasileira para os próximos compromissos das Eliminatórias, dando sequência à sua participação no grupo nacional.

Além dos dois atletas, o Mogi Basquete também estará representado na comissão técnica. O preparador físico Douglas Nazar foi convocado para trabalhar com o grupo durante os próximos compromissos internacionais.

Com as convocações, Georginho e Daniel Von Haydin não estarão à disposição do técnico Fernando Penna nos próximos compromissos pelo Campeonato Paulista. A equipe mogiana enfrenta o Osasco na quinta-feira (20), depois recebe o Corinthians no sábado (22), às 18h, no Ginásio Hugo Ramos, e encerra essa sequência diante do Sesi/Franca, no dia 27, às 19h, no Ginásio Pedrocão, em Franca.

Os dois jogadores se apresentam à Seleção Brasileira ainda nesta semana para o início da preparação para os próximos desafios das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027.

A equipe Brasileira inicia a segunda fase das Eliminatórias após uma campanha invicta na primeira etapa, com seis vitórias em seis partidas. O primeiro compromisso desta nova fase será diante da República Dominicana, no dia 27, às 20h10, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Na sequência, o Brasil enfrenta o México, no dia 31, às 23h10, em Zacatecas, no México.

O Brasil está no Grupo E e terá mais seis partidas nesta etapa da competição, diante de República Dominicana, México e Estados Unidos. Ao final das Eliminatórias, sete seleções das Américas garantirão vaga na Copa do Mundo FIBA 2027.

A convocação de Georginho, Daniel Von Haydin e Douglas Nazar reforça a presença do Mogi Basquete entre os principais nomes do basquete brasileiro e destaca o orgulho do clube em contar com três representantes na Seleção Brasileira durante a temporada 2026/27.