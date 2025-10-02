Theatro Vasques será palco da celebração dos 85 anos do músico Barbosa

Na próxima quarta-feira (9), o Theatro Vasques abre suas portas para uma noite especial em homenagem a um dos artistas mais queridos de Mogi das Cruzes. O músico Sebastião da Silva, conhecido carinhosamente como Barbosa, completa 85 anos de vida e mais de seis décadas de carreira, e será celebrado com um grande show.

Nascido em 9 de outubro de 1940, em Resende, na região de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, Barbosa chegou ainda jovem a Mogi das Cruzes. Antes de seguir a trajetória artística, foi goleiro do Clube Vila Santista. Pela semelhança com o famoso goleiro da Seleção Brasileira, recebeu o apelido que carrega até hoje.

A música entrou cedo em sua vida. Começou na bateria, aprendeu diversos instrumentos até descobrir sua grande paixão: o saxofone. Formou-se no Conservatório Villa-Lobos, em São Paulo, e construiu uma sólida carreira, acompanhando artistas como Rosa Maria, Cauby Peixoto, Djalma Pires e participando de grupos como Super Som Sete, Biriba Boys e Banda Luz, de Zezinho da TV.

Na década de 1980, fundou a Banda Som Classe “A”, formada por músicos de destaque da cidade. Com ela, se apresentou em diferentes espaços culturais, incluindo o próprio Theatro Vasques, onde levou ao público o espetáculo “Rio New York”.

Em 2010, ao lado do baterista Ramom Haryd, criou o projeto “Rio New York Duo”, que se manteve ativo por mais de 10 anos, tendo inclusive o reconhecimento da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes.

A comemoração dos 85 anos de Barbosa tem apoio de empresas e amigos e promete emocionar o público com música e memórias. O “Barbosa show” acontece no dia 9 de outubro, no Theatro Vasques, com início às 20 horas.