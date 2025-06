Tempo de pausa, tempo de presença

As férias escolares estão chegando em Mogi das Cruzes e, com elas, uma oportunidade valiosa: desacelerar. Para os estudantes da rede pública e particular, o recesso marca não apenas uma pausa no calendário letivo, mas também um respiro necessário no cotidiano acelerado de crianças e adolescentes.

Em um mundo que exige resultados constantes e agendas lotadas desde cedo, as férias escolares são um lembrete de que o descanso também faz parte da aprendizagem. É nesse intervalo que o corpo relaxa, a mente se reorganiza e o coração encontra espaço para criar, brincar e sentir. A pausa é essencial para que a próxima etapa do ano seja vivida com mais foco, energia e equilíbrio.

Para muitas famílias, esse período traz o desafio de conciliar o trabalho com a rotina das crianças em casa. Mas também oferece uma chance rara: a de estar junto. Mesmo com a correria, pequenos momentos de convivência — como um café da manhã compartilhado, uma ida ao parque, um filme no sofá ou uma simples conversa sem pressa — fazem toda a diferença na construção dos vínculos e das lembranças que duram para sempre.

E se há uma mensagem importante neste período, é a de permitir que a criança seja, simplesmente, criança. Que ela possa correr, rir alto, fazer bagunça, inventar histórias, brincar sem objetivo definido e se sujar de tinta, terra ou sorvete. A infância é breve e não volta — e é nesses momentos aparentemente simples que se formam as bases da criatividade, da autoestima e do equilíbrio emocional. Mais do que encher os dias com atividades, o ideal é enchê-los de liberdade, de leveza e de tempo para ser quem se é.

Mogi das Cruzes conta com uma série de espaços e atividades que podem ser aproveitados durante esse período: o Parques Centenário, da Cidade, Airton Nogueira e Leon Feffer, além do Sesc, por exemplo, que são ótimos pontos de encontro com a natureza, a cultura e o lazer gratuito.

É importante lembrar que férias não significam ausência de aprendizado. Pelo contrário: é nesse tempo livre que nascem muitas descobertas — sobre o mundo e sobre si mesmo. Mais do que um intervalo entre provas e lições, as férias são um capítulo essencial da infância e da adolescência. Que cada família, dentro de sua realidade, possa viver esse período com leveza, presença e afeto. E que a cidade continue sendo espaço de acolhimento, segurança e possibilidades.

Porque crescer também é saber parar. E educar também é ensinar a respirar.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.