Tatiana Valente é reconduzida como embaixadora do WME Awards 2025

Tatiana Valente, jornalista e colunista da Agenda do jornal A Semana, foi novamente escolhida como embaixadora do WME Awards 2025, evento que celebra o protagonismo feminino na música brasileira. Esta é a terceira vez que Tatiana ocupa este papel, tendo sido embaixadora também em 2023 e 2024. Seu blog, Falando em Sol, recebeu este ano o selo WME Equidade de Gênero, reconhecendo sua dedicação em promover o trabalho de mulheres na música.

O WME Awards é a principal premiação dedicada exclusivamente às mulheres na música brasileira. Criado em 2017, o evento reconhece cantoras, compositoras, DJs, instrumentistas, produtoras, jornalistas, diretoras de videoclipes, empreendedoras musicais e radialistas. As categorias avaliadas incluem Revelação do Ano, Melhor Música Mainstream, Melhor Música Alternativa, Show do Ano, Videoclipe, entre outras.

A edição de 2025 homenageará Preta Gil, reconhecendo sua trajetória como artista e mulher que rompeu barreiras na indústria musical. Tatiana destaca a importância do prêmio como uma vitrine para mostrar o trabalho de mulheres competentes na produção musical, nas bandas e no backstage, áreas onde ainda há preconceito de gênero.

Como embaixadora, a jornalista tem a responsabilidade de realizar indicações em diversas categorias e participar do júri das categorias não votadas pelo público. Ela enfatiza que sua atuação vai além da curadoria técnica, sendo também uma curadoria afetiva, focada em abrir portas para mulheres e vê-las sendo reconhecidas.

A cerimônia de premiação ocorrerá em dezembro de 2025, em São Paulo, com data e local ainda a serem definidos. O evento promete ser mais uma edição marcante na história do WME Awards, reforçando o compromisso com a equidade de gênero na música brasileira.

A colunista do jornal A Semana reafirma seu papel como embaixadora do WME Awards 2025