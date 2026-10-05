Tarcísio vence no primeiro turno em São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador do Estado de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com 14.491.874 votos, o equivalente a 62,65% dos votos válidos, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito para comandar o Executivo estadual. Seu vice-governador é o empresário Felício Ramuth (MDB).

Tarcísio Gomes de Freitas, 51 anos, é engenheiro e servidor público federal. Natural do Rio de Janeiro (RJ), foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro e ganhou projeção nacional pela atuação na área de logística e transportes. Em 2022, foi eleito governador de São Paulo pelo Republicanos.

Fernando Haddad (PT), segundo colocado, aparecia com 36,42%, equivalente a 8.423.656 votos.

Em 2026, Tarcísio e Haddad repetiram a disputa que marcou a eleição para o governo paulista quatro anos atrás. Em 2022, os dois chegaram ao segundo turno e disputaram diretamente o comando do estado. Tarcísio venceu com 55,27% dos votos válidos, contra 44,73% de Haddad — diferença de 10,54 pontos percentuais.