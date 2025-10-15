Suzano Shopping recebe mais uma edição da Feira de Discos de Vinil

Sucesso entre os fãs dos LPs, A Feira de Discos está de volta ao Suzano Shopping, no próximo sábado (18). Serão mais de sete mil itens, entre LPs de vinil, CDs e DVDs — o paraíso para garimpeiros de preciosidades musicais, colecionadores ou mesmo quem começou agora a gostar desse formato.

A feira, do circuito da Warlock Discos, acontecerá na entrada principal do shopping, das 10h às 22h. A visitação é gratuita. O evento promete uma viagem musical inesquecível em meio ao acervo que reúne obras para os mais saudosistas e lançamentos de artistas da atualidade adeptos também do vinil.

São itens de todos os estilos e épocas, com preços a partir de R$10. Tem rock, jazz, samba, forró, reggae, punk, MPB, entre outros, e artistas de Elis Regina a Pink Floyd, de Lana Del Rey a Beethoven, de Bob Marley a Taylor Swift, e muito mais.

Em plena era do digital e do streaming, os LPs voltaram a fazer sucesso. Segundo levantamento da Pró-Música Brasil, em 2024, os discos de vinil representaram 76,4% das vendas de mídia física no país – em torno de R$16 milhões. E está em ascensão não somente entre os nostálgicos, mas nas novas gerações, com jovens cada vez mais descobrindo os “bolachões”.

No Suzano Shopping, esta é a segunda edição do evento. Além da garimpagem e aquisição de itens, a feira é também uma oportunidade para troca e venda ou mesmo fazer amizade com fãs do universo musical.

A atração é indicada para públicos de todas as idades, e um passeio diferenciado para a família. Pets, inclusive, são bem-vindos com seus tutores – assim como o shopping, o evento é pet friendly.

