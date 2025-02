Suzano se torna referência no combate ao trabalho infantil com ações estratégicas

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, por meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em parceria com a Associação Reduca, executou no ano passado um conjunto de ações estratégicas no combate ao trabalho infantil na cidade por intermédio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

A iniciativa tem desempenhado um papel fundamental na identificação, proteção e reinserção social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tornando o município um modelo para o Alto Tietê e demais regiões do Estado de São Paulo.

Desde a assinatura do termo de compromisso com a Reduca, em 2022, a pasta tem desenvolvido iniciativas embasadas no Caderno de Orientações Técnicas para aperfeiçoamento da gestão do Peti (Aepeti). O plano de trabalho segue três eixos principais: Informação e Mobilização; Identificação, Sensibilização e Orientação; e Proteção Social.

Em 2023 e 2024, a estratégia foi ampliada para identificar novas famílias em situação de vulnerabilidade, reforçar a proteção social e dar continuidade ao acompanhamento das já inseridas no programa.

Durante todo o período, a equipe do Peti realizou visitas domiciliares, abordagens sociais e articulação com a rede de apoio. O esforço conjunto resultou no acompanhamento contínuo de 24 famílias, totalizando 53 crianças e adolescentes identificados em situação de trabalho infantil. Entre eles, 14 são crianças e 39 são adolescentes, sendo 31 do gênero feminino e 22 do gênero masculino.

A integração entre diferentes políticas públicas e a visibilidade do tema no município levaram a cidade a ser convidada para apresentar suas iniciativas no Seminário da Secretaria Estadual de Assistência Social de São Paulo, realizado em 25 de junho de 2024.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o balanço foi positivo. “Tivemos um grande trabalho ao longo desses anos. A experiência demonstra que o combate ao trabalho infantil exige esforços contínuos e intersetoriais, garantindo proteção e direitos às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, destacou o chefe da pasta.

Crédito das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) tem desempenhado um papel fundamental na reinserção social de jovens