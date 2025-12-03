Suzano S.A. prorroga inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026

São mais de 100 vagas abertas para atuar em diversas localidades do Brasil incluindo a região do Alto Tietê. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 08/12

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para o seu programa de Estágio Superior, que visa promover a formação e o desenvolvimento de novos talentos em suas unidades. São mais de 100 vagas, disponíveis nos estados de São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará. O Alto Tietê conta com vagas disponíveis para as unidades de Suzano e Mogi das Cruzes.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 08 de dezembro pelo site: https://www.suzano.com.br/trabalhe-conosco/estagio. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas. Para participar do processo de seleção, os candidatos e candidatas precisam estar cursando o ensino superior e ter a formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade.

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do(a) candidato(a) com a cultura da empresa, desafios, além de entrevistas com a liderança da Suzano. O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2025, com previsão de início das atividades para fevereiro de 2026.

Além de um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, treinamentos e encontros com mentores(as), as pessoas selecionadas têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia e a respectiva liderança.

O programa de Estágio Superior Suzano oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de apoio e orientação psicológica gratuita em qualquer hora e lugar, de forma virtual, confidencial e segura pela plataforma Wellz.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.