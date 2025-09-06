Suzano reforça pedido por hemodiálise no HRAT e recursos para saúde

Prefeito e equipe solicitam implantação de 40 leitos de hemodiálise

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou no final do mês de agosto, de uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde, em São Paulo, para reforçar a implantação dos 40 leitos de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e solicitar o aumento de recursos para a média e alta complexidade, que envolvem maternidade, cirurgias ortopédicas e gerais, além da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, que intermediou a reunião com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.

As obras da ala de hemodiálise estão previstas para começar em setembro e devem beneficiar centenas de pacientes da região que dependem do tratamento renal. O serviço é um pleito histórico para Suzano, defendido desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que acompanhou a inauguração do HRAT, em dezembro de 2023.

Para Pedro Ishi, a conquista representa mais qualidade de vida para a população “Esse é um passo fundamental para garantirmos mais dignidade aos pacientes que hoje precisam se deslocar longas distâncias até São Paulo. Com os novos leitos, ofereceremos mais conforto, qualidade de vida e atendimento humanizado em nossa região”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, também ressaltou a importância da medida. “Os leitos de hemodiálise serão de extrema importância para Suzano e todo o Alto Tietê. Essa conquista vai poupar os pacientes das horas de viagem até a capital, proporcionando um tratamento mais próximo de suas casas e familiares”, disse.

Ao final do encontro, o prefeito agradeceu ao deputado André do Prado pela articulação e ao secretário Eleuses Paiva pela receptividade. Também reconheceu o trabalho da coordenadora de Gestão Orçamentária e Financeira da pasta, Tatiana Loscher, e de toda a equipe técnica do governo estadual, destacando a parceria contínua com Suzano.

Pedro Ishi, acompanhado do deputado André do Prado, durante reunião na Secretaria de Estado da Saúde, em São Paulo