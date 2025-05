Suzano lança programa para mudar realidade urbana

Evento apresentou iniciativas de planejamento A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, lançou na segunda-feira (28/04) o programa “Bairros + Completos”, que visa mudar a realidade urbana, ambiental e social da cidade. O evento realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, marcou a apresentação de uma iniciativa que oficializa 25 unidades de planejamento, com dois projetos pilotos já definidos para as regiões do Boa Vista e Casa Branca, que deverão ser executados até o primeiro semestre do ano que vem.

Na oportunidade, o prefeito, Pedro Ishi, e o titular da pasta, Elvis Vieira, entregaram o projeto relacionado às diretrizes do programa , com a Lei de Abairramento, ao presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, que estava acompanhado dos vereadores que participarão das discussões relacionadas às premissas das proposta.

A cerimônia também contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; de secretários municipais; e de profissionais ligados a orgãos de classe, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP). A apresentação ficou por conta da diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho, que estava ao lado do diretor de Projetos, Ricardo Hatiw Lu.

Conforme foi demonstrado, o instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que a delimitação correta de cada localidade permitirá que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio. Na prática, algumas regiões que têm um conjunto de bairros pequenos, como o próprio centro da cidade, passam a ter uma identificação padrão.

Neste sentido, todas as localidades que ficam compreendidas no quadrilátero central, por exemplo, viriam nomeados com o nome do bairro “centro”, acompanhadas do nome de um determinado loteamento, que hoje é usado como nome de bairro. Isso reforça a compreensão da gestão municipal sobre o que falta em cada local e facilita o diálogo entre as diversas secretarias, que passam a ter a mesma referência como base para o trabalho que deve ser desenvolvido.

Além das regiões do Casa Branca e Boa Vista, a Lei de Abairramento contempla as localidades Cidade Miguel Badra, Recreio Sertãozinho, Itapeti, Sesc, Jardim Revista, Meu Sossego, Tietê, Parque Maria Helena, Vila Theodoro, Jardim Natal, Jardim Monte Cristo, Centro, Vila Amorim, Jardim Colorado, Areião, Jardim das Flores, Jardim Sol Nascente, Guaió, Raffo, Vila Ipelândia, Palmeiras e Quinta Divisão.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Prefeito lançou o programa “Bairros + Completos”