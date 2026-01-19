Suzano inicia o período de inscrições para o Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2026

A iniciativa é voltada a compositores do Alto Tietê e contempla a seleção de canções inéditas



O Carnaval está chegando e a Prefeitura de Suzano, através da Secretaria Municipal de Cultura, abriu as inscrições para o Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Suzano – Edição Alto Tietê – Carnaval 2026, uma iniciativa que pretende fortalecer a produção cultural regional e manter viva a tradição das marchinhas.

As inscrições seguem abertas até sexta-feira (30), com acesso ao regulamento completo e ao formulário por meio do link (bit.ly/ConcursodeMarchinhas2026).

O concurso é mais voltado a compositores maiores de 18 anos residentes nos municípios do Alto Tietê, o qual abrange, além de Suzano, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel. Cada participante terá a oportunidade de inscrever apenas uma obra inédita, nos estilos de marchinha tradicional ou marchinha satírica, caracterizada pelo humor e pela crítica bem-humorada ao cotidiano, respeitando os critérios que devem garantir a originalidade das composições e o caráter cultural da iniciativa.

O regulamento estabelece que não serão permitidas, de forma alguma, composições que apresentem conteúdo com mensagens racistas, homofóbicas, misóginas, que ofendam a moral alheia, que atentem contra princípios democráticos ou que defendam práticas ilegais.

Para realizar a inscrição, os participantes devem enviar, por meio do formulário eletrônico, a ficha de inscrição preenchida, cópia do RG e do CPF do proponente, comprovante de residência, além do nome da música, da letra e a identificação do compositor em arquivo PDF. Também precisará ser enviado o arquivo de áudio da marchinha em formato MP3 com gravação mínima de voz e violão, disponibilizado em pasta aberta em serviço de armazenamento on-line. Caso a apresentação da música seja feita por outra pessoa que não o proponente, deve apresentar também os documentos de quem realizará a interpretação.

As obras irão passar por um processo de seleção distribuído em etapas, seguido de análise da documentação e avaliação técnica das composições. As dez marchinhas melhor classificadas serão selecionadas para a apresentação final, que deve ocorrer em evento público em 13 de fevereiro, em local e horário ainda a serem definidos pela Secretaria de Cultura. Para essa etapa, os intérpretes contarão com banda de apoio disponibilizada pela pasta, responsável pelo acompanhamento musical das apresentações.

A premiação total do concurso será de R$10,5 mil, sendo R$3 mil para o primeiro colocado, R$2,5 mil para o segundo, R$2 mil para o terceiro, além de duas Menções Honrosas – Prata da Casa, no valor de R$1,5 mil cada, que serão destinadas exclusivamente a artistas residentes em Suzano como forma de valorizar a produção musical dos cidadãos locais.

A lista dos proponentes classificados e das dez marchinhas selecionadas será divulgada posteriormente na imprensa oficial do munícipio, através do site (suzano.sp.gov.br), sendo de total responsabilidade dos participantes que acompanhem as atualizações e publicações relacionadas ao concurso.

Para a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, esse concurso foi preparado com um formato democrático para fortalecer uma das festas mais populares do País. “O Carnaval é um espaço de expressão e alegria, queremos que os compositores se sintam à vontade para participar, criar e mostrar seu trabalho, com igualdade e liberdade para transformar ideias em música”, destacou ela.

O secretário José Luiz Spitti, afirmou que este é o momento de exercitar a criatividade e dar vida à composição: “Além de premiar, o concurso coloca essas marchinhas em circulação, no palco e diante do público. É uma oportunidade concreta de tirar a música do papel, dar projeção aos compositores e fazer com que essas criações façam parte do Carnaval da cidade”.

Créditos: Luana Bergamini/Secop Suzano

