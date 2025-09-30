Suzano impulsiona viveiros e chega a 300 milhões de mudas por ano

Presentes em dez estados brasileiros, as unidades de plantio contribuem para o atendimento da demanda da companhia e para a preservação da biodiversidade

Para atender o desafio de plantar 1,2 milhão de mudas de eucalipto por dia, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, trabalha em parceria com 30 viveiros. Essas unidades de plantio são responsáveis por fornecer mais de 300 milhões de mudas anuais à companhia que além de atender a demanda industrial, também contribuem para a preservação da biodiversidade.

A constituição de áreas plantadas é um dos principais fatores de competitividade da companhia. A Suzano possui 1,7 milhão de hectares de áreas destinadas para fins industriais e conserva aproximadamente 1,1 milhão de hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 40% de sua área total.

As áreas de plantio de eucalipto viabilizam a produção de celulose, matéria-prima utilizada na fabricação de papéis sanitários, de imprimir e escrever, papéis para embalagens e produtos absorventes, entre outros itens que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo.

O plantio de eucalipto ocorre em mosaico, no qual áreas de conservação são intercaladas com as de árvores cultivadas, promovendo a conectividade da paisagem, o que contribui para a preservação da biodiversidade, regulação hídrica e remoção de carbono. A atividade está adequada à Política de Desmatamento Zero da Suzano, assegurando que a expansão das áreas de plantio no Brasil ocorra apenas em áreas antropizadas, especialmente pastagens degradadas, propondo soluções baseadas na natureza de forma estratégica, visando atender a demanda produtiva por meios mais sustentáveis.

“As mudas utilizadas para fins produtivos são fornecidas por viveiros localizados em diversas regiões do Brasil, sendo quatro deles próprios da Suzano. Os viveiros em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, têm capacidade anual para produzir, respectivamente, 27 milhões e cerca de 30 milhões de mudas. O viveiro de Ribas do Rio Pardo emprega diretamente cerca de 200 pessoas, adotando práticas sustentáveis, como o uso racional da água e insumos”, diz Maria Carolina Cunha Zonete, Diretora de Operações Florestais da Suzano.

“Essas mudas de eucalipto produzidas nos viveiros, que são posteriormente plantadas nas áreas florestais e, junto às nossas áreas nativas, desempenham um papel essencial na remoção de CO₂ da atmosfera, contribuindo diretamente para os compromissos de longo prazo da Suzano no enfrentamento da crise climática”, completa Clara Gazzinelli de Almeida, Gerente Executiva de Sustentabilidade da Suzano.

Somente em 2024, a Suzano registrou um saldo positivo de mais de 2 milhões de toneladas de carbono removidas da atmosfera, acumulando mais de 29 milhões de toneladas de CO₂ desde 2020. Esse avanço considera os escopos 1 e 2, que englobam as emissões diretas das operações da companhia e as indiretas relacionadas ao consumo de energia, e reflete o papel essencial das florestas plantadas e nativas geridas pela companhia. Esse resultado é fruto de plantios realizados em anos anteriores, aquisição de novas áreas, preservação da vegetação e colheitas planejadas.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em www.suzano.com.br

Suzano destina 1,7 milhão de hectares à produção e mantém 1,1 milhão de hectares preservados, cerca de 40% de sua área total