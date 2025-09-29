Suzano discute educação e cultura digital com especialistas do Brasil e do mundo

Suzano está discutindo educação e cultura digital com especialistas do Brasil e do mundo durante o 6º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que ocorre de forma virtual ao longo do mês de setembro. O evento contou a participação da titular da pasta municipal, Renata Priscila Magalhães, que marcou presença na atividade na terça-feira (23).

A secretária contribuiu com as reflexões em torno dos desafios do desenvolvimento da formação continuada de professores, em especial, no campo da integração de tecnologias digitais.

Para finalizar, o fórum ofertará para os educadores, na terça-feira (30), o tema “Inteligência Artificial nas Escolas: o que precisamos saber”, com o professor de Educação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Guilherme Lichand.

A secretária Renata Priscila frisou que a atividade reforça as ações formativas destinadas aos educadores da rede municipal de ensino de toda a região do Alto Tietê: “Buscamos proporcionar os mecanismos necessários para que todos possam conduzir o trabalho neste contexto de inovações tecnológicas. Sabemos da importância de estarmos alinhados às transformações que estão acontecendo no mundo para conduzirmos nossas ações e oferecer para professores e alunos os conteúdos mais adequados”, pontuou a titular da pasta da Educação.



