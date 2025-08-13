Suzano dá início a atendimento do Refis 2025 em 1º de setembro

A Prefeitura de Suzano dará início em 1º de setembro (segunda-feira) ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2025. A lei municipal complementar nº 404/2025, que institui a nova edição da iniciativa, foi sancionada pelo prefeito Pedro Ishi na tarde desta terça-feira (12/08). A assinatura ocorreu em seu gabinete e contou com a presença do secretário de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Viana.

O atendimento do Refis será feito via WhatsApp, pelo telefone do setor de Dívida Ativa (11) 4745-2008, por meio da assistente virtual Suzy, ou de forma presencial, em dias úteis, das 8 às 16 horas, nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto na região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Além dessas opções, pelo site da administração municipal (www.suzano.sp.gov.br), na parte superior da página virtual, onde está disponibilizado o carrossel de notícias, o contribuinte também pode ser direcionado ao atendimento on-line do Refis. A adesão deverá ser feita até 23 de dezembro deste ano e o benefício abrangerá todos os tributos municipais em atraso, executados ou não. O programa possibilita que os contribuintes que estão em débito com a administração liquidem essas dívidas com até 100% de desconto em juros e multas.

Poderão aderir aqueles que têm débitos de até cinco anos em Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com opções de pagamento à vista ou em até 24 prestações. Os descontos são graduais, dependendo da quantidade de parcelas que serão acordadas.

De acordo com o secretário Itamar Viana, a prefeitura tem proporcionado ferramentas que garantam ao cidadão as condições necessárias para que todos recebam as orientações pertinentes ao Refis. “É muito importante que os munícipes estejam em dia com a cidade, quitando seus débitos e contribuindo por uma Suzano cada dia melhor. Por isso, estamos ofertando também o atendimento pelo WhatsApp, que traz mais conforto e agilidade na prestação das informações”, declarou.

O chefe da pasta destacou, ainda, que cada pedido será examinado cuidadosamente. “A ideia é analisar a situação de cada um e oferecer a melhor forma de negociação, em um atendimento personalizado. Temos uma grande expectativa de solucionar essas pendências junto aos contribuintes suzanenses e promover o recolhimento desses recursos devidos ao erário municipal”, ressaltou o secretário.

Para o prefeito Pedro Ishi, o Refis representa uma grande oportunidade para aqueles que precisam se regularizar junto ao município. “Ao aderirem, os contribuintes não apenas colocam suas obrigações em dia, como também colaboram ativamente para o fortalecimento das finanças públicas. Esses recursos retornam à população por meio de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e demais serviços essenciais. Nosso objetivo é facilitar esse processo. Com responsabilidade e diálogo, estamos construindo uma Suzano cada vez mais equilibrada e preparada para o futuro”, finalizou o chefe do Executivo.

