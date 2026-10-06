Suzano abre inscrições para Programas de Aprendiz, Estágios Técnico e Superior

Companhia oferece vagas para atuação no Estado de São Paulo, incluindo oportunidades em Suzano e Mogi das Cruzes

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com as inscrições abertas para seus Programas de Aprendiz, Estágio Técnico e Estágio Superior em diversos Estados do País. Para o interior de São Paulo, as vagas são para as unidades de Jacareí, Suzano, Limeira e Itapetininga.

Os programas oferecem bolsa-auxílio compatível com o mercado, convênio médico, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte e/ou transporte fretado, vale-academia (TotalPass), vale-Natal e acesso à plataforma Wellz, que promove o bem-estar e a saúde física e mental dos(as) participantes.

Programa de Aprendiz

Em parceria com o SENAI, a Suzano oferece vagas para o Programa Aprendiz na Unidade de Suzano (SP) nas formações de Técnico em Celulose e Papel e Técnico em Eletromecânica. Com duração de dois anos e início previsto para janeiro de 2027, a iniciativa alia formação teórica e prática para preparar jovens para o mercado de trabalho e para atuação em áreas operacionais da companhia.

Podem participar candidatos(as) de 18 a 21 anos, com Ensino Médio completo ou cursando no período noturno, residentes em Suzano (SP) e com disponibilidade para atividades presenciais nos períodos da manhã e da tarde. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31/10 pelo link: https://suzano.gupy.io/jobs/12398229?jobBoardSource=gupy_public_page.

Programas de Estágio

Com oportunidades em diferentes áreas da companhia, o Estágio Superior é voltado a estudantes do Ensino Superior com formatura prevista entre junho de 2028 e junho de 2029. Para o Estágio Técnico, a previsão de conclusão do curso deve ser em janeiro de 2028 ou posterior.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) assim como todos os cursos técnicos.

As posições abrangem áreas estratégicas da Suzano, como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, entre outras, uma excelente oportunidade para quem busca colocar em prática o que aprende na teoria, e se desenvolver em um ambiente inovador e colaborativo.

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do(a) candidato(a) com a cultura da empresa –, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança Suzano. O resultado do processo seletivo será divulgado a partir de novembro para o superior e dezembro para o técnico, com previsão de início das atividades em janeiro e fevereiro de 2027.

Além de um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, treinamentos e encontros com mentores(as), os estagiários e estagiárias têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia e a respectiva liderança.

As inscrições para os programas estão abertas até 02 de novembro e podem ser realizadas pelo link: Programa de Estágio Suzano | Oportunidades de Crescimento