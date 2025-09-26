Soul Personal Studio: treinamento personalizado que transforma vidas

Academia oferece metodologia própria baseada em ciência

Inaugurada em maio de 2021, a Soul Personal Studio, localizada em Mogi das Cruzes, vem se consolidando como referência em Mogi das Cruzes ao oferecer uma proposta de treinamento que rompe com os padrões das academias tradicionais. Fundada por Luana Garcia Leal Bueno — educadora física e doutora em Engenharia Biomédica — e Robson Bueno — engenheiro com pós-graduado em Marketing —, a Soul nasceu com um propósito claro: unir ciência, cuidado individualizado e bem-estar em um modelo exclusivo de personal training.

“A Soul nasceu do desejo de aplicar o que há de mais atual em ciência do exercício dentro de um modelo viável, acolhedor e eficiente para os alunos”, explica Luana. Ela conta que a ideia surgiu ao final do seu doutorado, quando percebeu que poderia criar um espaço para treinamento que priorizasse a saúde e o bem-estar, em vez de focar apenas em estética ou performance.

Robson complementa que o nome da academia traduz exatamente o que eles acreditam: “Soul vem de ‘Alma’. Queríamos um nome simples de falar, mas cheio de significado, que refletisse o cuidado que colocamos em cada detalhe. Treinar é viver, é energia, é movimento.”

A metodologia da Soul é baseada em três pilares: necessidades, objetivos e preferências individuais de cada aluno. Após uma entrevista inicial e avaliação física detalhada, o treino é estruturado combinando musculação tradicional e treinamento funcional, com acompanhamento constante. O modelo de personal compartilhado permite que até quatro alunos sejam atendidos por horário, garantindo atenção personalizada, segurança e resultados consistentes.

“O grande diferencial da Soul está no olhar individual. Trabalhamos com treinos estruturados e periodizados, que evoluem conforme os resultados e objetivos de cada aluno. Esse acompanhamento garante treinos mais eficientes e seguros, diferente das academias convencionais, que atendem um número muito maior de pessoas por hora”, explica Luana.

Além da atenção individual, a Soul oferece treinos adaptados a diferentes perfis: iniciantes, atletas, idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. Protocolos específicos permitem prescrever exercícios com segurança e eficácia para cada fase da vida, incluindo hipertrofia, emagrecimento e preparação física de alto rendimento.

Os resultados observados pelos alunos vão muito além do físico. Segundo Luana, mudanças na disposição, controle da ansiedade, melhora da qualidade do sono e redução de dores já podem ser percebidas no primeiro mês. “Em cerca de três meses, os ganhos costumam ser ainda mais expressivos, com melhorias na composição corporal e sensação geral de bem-estar”, afirma.

A Soul também investe na motivação e engajamento dos alunos. “Nada motiva mais do que enxergar resultados concretos e encontrar propósito no que se faz. Por isso, oferecemos variedade nos treinos, acompanhamento próximo, sessões com hora marcada e, acima de tudo, um ambiente acolhedor”, reforça Robson.

Outro diferencial da academia é a integração com outras áreas de saúde. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicologos parceiros ajudam a potencializar os resultados. Além disso, eventos periódicos são realizados para promover bem-estar e cuidado mental. “Corpo e mente caminham juntos, e nosso papel é oferecer um espaço que incentive a saúde integral”, acrescenta Luana.

Desde sua inauguração, a Soul tem conquistado alunos que buscam treinos eficientes, personalizados e seguros. O público predominante são pessoas acima dos 30 anos que não se identificam com o ambiente das academias tradicionais e valorizam acompanhamento individual, cuidado contínuo e resultados consistentes.

Para Robson e Luana, o objetivo da Soul vai além do treino físico: é transformar vidas. “Nosso propósito é oferecer um espaço onde o exercício impacta positivamente todas as dimensões da vida. Treinar na Soul não é apenas praticar atividade física — é viver com mais saúde, mais consciência, cuidado e atenção a cada detalhe”, concluem.



