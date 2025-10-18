Sorrisos que transformam: Natal Solidário da Doce Lar inspira gestos de amor

A Associação Beneficente Doce Lar, instituição que há 39 anos transforma vidas por meio da educação, do cuidado e da solidariedade, lançou mais uma edição da campanha “Natal Solidário”, com o objetivo de proporcionar um fim de ano especial para as crianças e jovens atendidos pelos seus projetos sociais em Mogi das Cruzes. Fundada por Marcela Rocha, a Doce Lar atua desde 1986 oferecendo educação infantil de qualidade, apoio social às famílias e desenvolvimento cultural para crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Reconhecida pela excelência de sua gestão, a instituição é a única associação beneficente do Brasil certificada com ISO 9001, reforçando seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a qualidade em cada ação.

Com o tema “Doe brinquedos novos e ganhe sorrisos”, a campanha convida a comunidade a participar com doações de brinquedos novos até o dia 8 de dezembro. Também é possível contribuir com um Pix solidário a partir de R$60, valor que será revertido para a compra de brinquedos. Para doar, basta ligar no 11 4738-2764. “Cada brinquedo doado representa um sorriso e um gesto de amor. É um momento de união, em que toda ajuda se transforma em esperança para nossas crianças”, destaca a presidente da Doce Lar.

O Centro de Educação Infantil Comunitário (CEIC) Brincando e Aprendendo, também presidido por Marcela, integra a campanha “Natal Solidário”. A unidade, que atende crianças na primeira infância, tem como missão oferecer um ambiente acolhedor e educativo, onde o brincar é ferramenta essencial de aprendizado e desenvolvimento. Com uma equipe de educadores dedicados, o CEIC promove uma rotina repleta de afeto, cuidado e estímulos pedagógicos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, criativos e felizes. “Trabalhamos para que cada criança tenha acesso a uma infância com dignidade e alegria — e o Natal é uma oportunidade de reforçar isso junto à comunidade”, afirma Marcela, salientando que o contato dos interessados em doar ao Brincando e Aprendendo é o 11 2378-6388.

