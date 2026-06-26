Sincomércio premia empresários da região 

Evento reúne grandes nomes do empreendedorismo, autoridades e lideranças políticas

Homenageados foram escolhidos por sua contribuição direta para o fortalecimento da economia da região



O Sincomércio realiza nesta sexta-feira (26), às 19h, no Clube Náutico Mogiano, mais uma edição da Premiação Airton Nogueira. O evento, que já se consolidou como uma das principais agendas institucionais e corporativas do Alto Tietê, tem como objetivo homenagear os empreendedores que se destacaram e impulsionaram o desenvolvimento econômico da região ao longo do último ano.

​A solenidade anual funciona como uma grande vitrine da força do setor produtivo local e deve reunir prefeitos, deputados, secretários municipais, presidentes de associações comerciais e os principais nomes do empresariado regional. A premiação simboliza o crescimento integrado das cidades do Alto Tietê, celebrando a inovação, a resiliência e a geração de empregos.

​Nesta edição, os homenageados foram escolhidos por sua contribuição direta e relevante para o fortalecimento do comércio, da prestação de serviços e do ambiente de negócios. Para o Sincomércio, o encontro vai além da entrega de troféus, configurando-se como um momento estratégico de conexão entre o poder público e a iniciativa privada.

​”A Premiação Ailton Nogueira é o momento em que a região faz uma pausa para reconhecer quem de fato move a nossa economia. Estamos preparando uma noite à altura do dinamismo dos nossos empreendedores e das lideranças que acreditam no potencial do Alto Tietê”, destaca Valterli Martinez.

​Serviço

​Evento: Premiação Ailton Nogueira 2026

​Data: 26/06

​Horário: 19h

​Local: Clube Náutico Mogiano