Sincomercio apresenta clínica odontológica e projeto ComBrasil Alto Tietê

O Sincomercio do Alto Tietê realiza, no dia 8 de outubro, às 18 horas, a inauguração da SincoDonto e o lançamento do Projeto ComBrasil Alto Tietê. O evento será no auditório da entidade e contará com a presença de autoridades, lideranças do comércio e parceiros institucionais.

A SincoDonto chega para ampliar os benefícios oferecidos pelo Sincomercio. A clínica odontológica vai disponibilizar consultas de rotina, atendimentos emergenciais, serviços de prevenção e tratamentos especializados. O atendimento será voltado aos associados, seus colaboradores e familiares.

“O comércio é feito por pessoas, e cuidar delas faz parte da nossa missão. A SincoDonto é um avanço importante para garantir mais qualidade de vida aos nossos associados e suas famílias”, destacou o presidente do Sincomercio, Valterli Martinez.

No mesmo dia, será lançado oficialmente o Projeto ComBrasil Alto Tietê. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o comércio regional por meio da integração digital, campanhas promocionais e incentivo ao consumo local. O projeto conta com o apoio de instituições como a Fecomércio-SP, Sebrae e Sesc.

A programação inclui ainda a apresentação da Máquina de Prêmios do Sincomercio e CDL, uma ferramenta interativa que será utilizada em campanhas promocionais e eventos institucionais. O equipamento funcionará como uma roleta de prêmios instantâneos, com brindes, descontos, vouchers de compra e experiências oferecidas por lojistas parceiros.

A máquina estará presente em grandes eventos, como jogos do Mogi Basquete, e também circulará por diferentes cidades do Alto Tietê. A proposta é aproximar consumidores e lojistas, estimulando as vendas e tornando as campanhas mais atrativas.

O evento terá ainda a apresentação musical do Trio da Família Andrade. Para o Sincomercio, a noite marcará um passo estratégico no fortalecimento do comércio regional.

Mogi das Cruzes receberá a inauguração da SincoDonto e o lançamento do Projeto ComBrasil Alto Tietê, no Sincomercio