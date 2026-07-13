Simpar celebra 70 anos com corrida em Mogi das Cruzes

Corrida acontece em 16 de agosto, na cidade natal da empresa fundada por Julio Simões e que hoje soma mais de 56 mil colaboradores no Brasil

Estão abertas as inscrições para a Corrida SIMPAR 70 Anos, que será realizada no dia 16 de agosto, com largada no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP), cidade natal do Grupo fundado pelo empresário Julio Simões, já falecido.

Mais do que um evento esportivo, a iniciativa simboliza uma trajetória construída de forma contínua e sustentável, traduzida no conceito “Uma história em movimento”, que marca as celebrações das sete décadas da empresa, impulsionada pela mesma energia de quem está começando.

Aberta a toda comunidade, a Corrida SIMPAR 70 Anos convida diferentes públicos a percorrerem esse percurso em um momento de celebração coletiva. A Corrida SIMPAR 70 Anos traduz a escolha de Mogi e o reconhecimento às origens do grupo.

A prova contará com percursos de 3 km (caminhada), 5 km, 10 km e 15 km, e será realizada no entorno do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. A organização é da Vega Sports, que desenvolve o evento alinhado ao conceito da campanha comemorativa dos 70 anos.

Fundada em 1956, a partir da criação da JSL, em Mogi das Cruzes, a empresa expandiu suas frentes de atuação e consolidou um modelo de gestão único com foco em eficiência e geração de valor no longo prazo. Em 2020, essa evolução ganhou um novo capítulo com a constituição da SIMPAR como holding que controla e contribui com empresas líderes em seus segmentos: JSL, Movida, Vamos, Automob, CS Brasil. CS Infra e Banco BBC Digital https://simpar.com.br.

“Para nós da Vega Sports é um privilégio poder participar deste momento tão especial da SIMPAR. Ao reunir esporte, celebração e pertencimento, o evento vai reforçar um dos principais aprendizados da trajetória da companhia: todo caminho relevante é construído por pessoas que escolhem seguir juntas e nada melhor que uma corrida para isso”, comenta Marcos Yano, CEO da Vega Sports.

Serviço

· Corrida SIMPAR 70 Anos

· Data: 16 de agosto de 2026

· Local: Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos

· Endereço: Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes (SP)

· Inscrições: disponíveis a partir de 25/06 pelo link