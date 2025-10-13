Show da turnê “Raízes da MPB”, de Diego Figueiredo, estará na Festa Literária de Guararema, nesta quinta (16)

Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira participam do álbum ‘Violão Caipira’, de Diego Figueiredo, que já está em todas as plataformas digitais

Indicado ao Grammy e aclamado internacionalmente, o violonista Diego Figueiredo retorna ao Brasil nesta semana com o show da turnê “Raízes da MPB”, que celebra a riqueza da música brasileira, na 4ª FLIG (Festa Literária de Guararema) – Estação Literária, nesta quinta-feira (16), às 20h, com entrada gratuita. Na apresentação, junto a um quinteto de cordas, o músico lança o álbum “Violão Caipira”, que já está em todas as plataformas digitais, e conta com a participação de Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira. A agenda na cidade ainda prevê um workshop para alunos de uma escola pública e um show especial num asilo.

Com uma carreira internacional consolidada e 30 álbuns lançados, Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 70 países, sendo reconhecido por sua técnica impecável, musicalidade expressiva e carisma nos palcos. Considerado um dos grandes nomes do violão no cenário mundial, o músico acaba de chegar dos EUA, onde tocou em festivais de jazz em Los Angeles e Colorado. Agora, ele planeja a sua grande estreia no Carnegie Hall, uma das mais famosas salas de espetáculos, em Nova Iorque, no dia 30 de novembro.

Na turnê “Raízes da MPB”, que passa por 15 cidades do interior de São Paulo, Diego apresenta um show de violão acompanhado por um quinteto de cordas composto por dois violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, contrabaixo acústico, mais a formação de teclado e percussão.

O espetáculo apresenta leituras e releituras de obras da música popular brasileira como “Tico-Tico no Fubá” (Zequinha de Abreu), “O Trenzinho do Caipira” (Heitor Villa-Lobos), “Gente Humilde” (Chico Buarque), “Carinhoso” (Pixinguinha), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim), entre outras.

“São clássicos da história da MPB, então fizemos arranjos refinados e inéditos, combinando a tradição da música de câmara com a espontaneidade da música popular e o improviso do jazz com o violão, tudo com muita emoção”, diz Diego Figueiredo.

A turnê “Raízes da MPB” e o lançamento do álbum “Violão Caipira” são realizados com apoio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura); do ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo; do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Novo disco: “Violão Caipira”

O show na 4ª FLIG (Festa Literária de Guararema) marca o lançamento do álbum “Violão Caipira”, de Diego Figueiredo, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Uma homenagem sensível e sofisticada às tradições do interior do Brasil, que contou com a participação de Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira, grandes ícones da música sertaneja de raiz.

No disco, o músico une seu virtuosismo único ao violão com um repertório dedicado à música caipira brasileira, em arranjos inéditos e surpreendentes como “Luar do Sertão” (Catulo da Paixão Cearense), em que Diego toca guitarra. O irmão do artista, Tácio Figueiredo, também participou na música instrumental “Sons de Carrilhões”, do famoso compositor João Pernambuco.

Sérgio Reis participa de dois clássicos: “Tristeza do Jeca” (Angelino de Oliveira) e “Inhambú-xintã e o Xororó” (Athos Campos e Serrinha). A participação de Renato Teixeira foi em “Romaria” – um grande sucesso do artista, interpretada em estilo bossa nova, e a autoral “Fadinho”, feita a quatro mãos.

“É uma música minha, eu fiz a melodia e o Renato fez a letra”, diz Diego, que também compôs com Almir Sater as instrumentais, com viola e violão, “Dança do Colibri” e “Improviso na Serra”.





