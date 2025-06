Sesc Mogi das Cruzes celebra 100 anos de Inezita Barroso

Programação começa a partir de 19 de junho

Um mural gigante com a imagem de Inezita Barroso chama a atenção de quem passa pela entrada do Sesc Mogi das Cruzes. A arte, assinada pelo pintor e muralista Cazé, antecipa o início da programação especial Inezita Barroso – 100 anos de viola e pioneirismo, que será realizada entre os dias 19 e 29 de junho. O projeto homenageia a trajetória da cantora, considerada uma das maiores representantes da cultura caipira no país.

A celebração acontece em meio ao centenário de nascimento da artista. Além de shows musicais, a programação reúne teatro, vivências, oficinas, culinária e até um passeio com café, prosa e viola.

Ignez Magdalena Aranha de Lima, a Inezita, nasceu em 4 de março de 1925 e já demonstrava talento musical desde a infância. Aprendeu violão aos sete anos e posteriormente piano e viola. Ainda jovem, contrariou as expectativas de uma vida voltada exclusivamente ao casamento e decidiu trilhar seu próprio caminho na arte.

Na década de 1950, deu início à sua carreira e definitivamente nunca mais parou. Foi cantora de rádio e atriz de cinema com diversas premiações. Inezita Barroso lançou, em mais de seis décadas, cerca de 100 discos. Durante 35 anos esteve à frente do programa “Viola, Minha Viola”, transmitido pela TV Cultura, espaço marcado pelo sertanejo raiz e a apresentação de novos artistas, muitas vezes marginalizados pela indústria musical.

Mais do que cantora, Inezita também foi professora universitária, lecionou sobre o folclore brasileiro e contribuiu significativamente para a valorização da cultura popular.

Com seu jeito espontâneo, sorriso marcante e postura autêntica, desafiou convenções sociais e abriu espaço para outras mulheres. Sua filha, Marta Barroso, costuma dizer que Inezita sempre foi “fora da casinha”, expressão que resume sua ousadia em realizar o que não era considerado convencional para mulheres de sua época.

“Pintar a Inezita é também dar visibilidade a história caipira como protagonista da memória de um Brasil que existe.” A declaração é de Cazé que criou o Mural Urbano – 100 anos de Inezita Barroso na entrada da unidade. Usando tinta acrílica e pincéis sintéticos para modelar seu acabamento realista, o artista Cazé trabalhou cerca de três dias, na parede externa da loja Sesc. O resultado está disponível para apreciação de todos os públicos que visitarem o espaço ou passarem pelo local. A visita é gratuita e pode ser feita nos horários de funcionamento da unidade.

A programação oferece atividades para todos os públicos e convida a redescobrir o legado de uma das maiores representantes da cultura popular brasileira.

Na quinta-feira, 19, às 16h, Paulo Freire apresenta o show “Inezita Barroso, a voz da nossa terra”, com entrada gratuita. Já na sexta-feira, 20, às 19h, Fábio Miranda e participantes do TSPI sobem ao palco com a homenagem “Quem canta, conta: homenagem a Inezita Barroso”, também com entrada gratuita. No domingo, 22, às 16h, é a vez de Izaías e seus Chorões se juntarem a Paula Sanches para o espetáculo “Inezita Barroso, Lado B”. A cantora Laís de Assis e sua banda prestam tributo à artista com o show “O Nordeste e a viola”, na quinta-feira, 26, às 20h. A classificação é de 12 anos e os ingressos já estão à venda. No sábado, 28, às 19h, Renato Teixeira apresenta “Estrada Eu Sou”, também para maiores de 12 anos, com venda de ingressos. Encerrando a série de shows, Fabíola Beni e o grupo Violeiras Fora da Caixa celebram Inezita com o espetáculo gratuito “Viva, Inezita Barroso!”, no domingo, 29, às 16h.

Na programação teatral, a peça “Oi lá, Inezita!”, da Cia Cênica, será apresentada na sexta-feira, 27, às 20h, para o público a partir de 12 anos, com retirada de ingressos uma hora antes. No sábado, 28, às 16h, a Indômita Cia. traz o espetáculo “Viagens Afrocaipiras”, com classificação livre e entrada gratuita.

A literatura também marca presença com a homenagem “Viola Brasileira: uma homenagem à Inezita Barroso”, conduzida por Myriam Taubkin nos dias 24 e 25, das 19h às 21h, para maiores de 16 anos. A atividade será online, com inscrições abertas a partir de 1º de junho pelo app Credencial SescSP.

A culinária ganha espaço com “Casa de Inezita: sabores e sons da Terra”, comandada pelas Comadres da Roça e a Cia Clara Rosa, nos dias 21 e 22, das 11h às 13h, com ingressos à venda. No turismo, o passeio “Encantos da Roça: café, prosa e viola”, com o grupo Diretim da Roça, acontece no sábado, 28, das 9h às 13h. A atividade externa tem venda antecipada a partir de 3 de junho na Central de Atendimento.

A intervenção “Ilustrações: Viola em quadrinhos”, com Helo D’Angelo, será realizada online pelo Instagram do @SescMogidasCruzes entre os dias 19 e 28, sempre às 13h, com classificação livre e acesso gratuito.

No espaço físico, a Praça de Convivência recebe a exposição “Disco, meu disco: as capas de Inezita Barroso”, com curadoria de Mariana da Matta, de 17 a 29 de junho, nos horários de funcionamento da unidade.

A oficina “Fonográfica: design para capas de disco a partir de Inezita Barroso”, nos dias 21 ou 22, das 14h às 16h, com entrada gratuita.

Sesc Mogi celebra a trajetória de Inezita Barroso com diversas atividades culturais