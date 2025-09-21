Seminário Arte e Cultura com Inclusão fala sobre democratização cultural

O seminário Arte e Cultura com Inclusão acontece na quarta-feira (24), das 8h às 16h, no auditório do prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes, localizado na rua Francisco Franco, 133, Centro. A iniciativa surge diante da necessidade de ampliar o debate sobre o acesso à cultura para pessoas com deficiência e famílias atípicas, aproveitando os avanços recentes de políticas públicas de fomento, como o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), a Lei Paulo Gustavo (LPG) e o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), que incentivam e, em muitos casos, exigem medidas de acessibilidade em projetos culturais.

O seminário é promovido pelo Studio Casa 7 Consultoria e pelo Instituto Criarte, com parceria institucional da Prefeitura de Mogi das Cruzes, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), da OAB (Ordem dos Adgovados do Brasil) Mogi das Cruzes e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Mogi das Cruzes. O evento oferece intérprete de Libras, audiodescrição e espaço com acessibilidade arquitetônica, e todos os participantes previamente inscritos receberão certificado de participação.

A programação terá início às 8h com credenciamento e abertura oficial seguida da primeira intervenção cultural, com música e cordel de Cacá Lopes, cantor, compositor e poeta-cordelista pernambucano residente em Mogi das Cruzes. Em seguida, acontecerá o painel “Portas que se Abrem: acessibilidade arquitetônica na cultura”, com Octavio Weber, Camila Caruso e Ericka Capella, mediado por Valeriana Alves, abordando barreiras e soluções para ocupação de espaços culturais. O segundo painel, “Inclusão em pauta: novos regramentos em editais culturais (LPG e PNAB)”, apresentará experiências de artistas e gestores de projetos contemplados, com Sandra Silva, Edgar Jacques, Suzie Bianchi, Cacá Lopes e Elielma Carvalho, mediado por Daniela dos Anjos.

Após pausa para almoço, o segundo módulo terá a intervenção de cinema com exibição do curta Dentro da Cena, dirigido por Edgar Jacques, que retrata paralelos históricos e contemporâneos sobre o capacitismo nas artes. O painel “Acessibilidade e Inclusão Comunicacional e Tecnológica” contará com a participação de Cid Torquato e Letícia Oliveira. Na sequência, o teatro “Vejo Uma Porta Abrir”, apresentado por Lina Abdala, Lidia Daniele e Israel Sena, abordará a proibição histórica da Língua de Sinais e a luta da comunidade surda. O quarto painel, “Famílias atípicas e o acesso à cultura”, terá Arlete de Paula, Kátia Capinan Rubens e Davi Capinan Rubens, com mediação de Fabíola Prince. O seminário será encerrado com apresentação musical de Rafael Barbosa, ator, dançarino e artista anticapacitista.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link (https://forms.gle/MP7PBXkYzVkV1b3V8). Mais informações podem ser obtidas com Mateus Sartori pelo telefone (11) 99752-2792 ou e-mail studiocasa7consultoria@gmail.com.

Cacá Lopes é um dos participantes do evento que debaterá acessibilidade e inclusão nos espaços culturais