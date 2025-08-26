Semana Lilás: Poá promove ações de conscientização em defesa das mulheres

A Secretaria da Mulher de Poá realiza, ao longo do mês de agosto, a campanha “Poá por Todas”, em alusão ao Agosto Lilás, movimento nacional de combate à violência contra as mulheres. A iniciativa reúne palestras, rodas de conversa, mobilizações de rua e ações de conscientização, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do enfrentamento à violência.

As atividades contam com a participação de especialistas, voluntários e o apoio da Secretaria Estadual da Mulher, ampliando o alcance das ações no município.

A programação começa no dia 25 de agosto (segunda-feira), às 15h, com uma roda de conversa sobre saúde emocional feminina, conduzida pela psicanalista e terapeuta Nara Serrão, na sede da Secretaria da Mulher. Já no dia 26 de agosto, das 10h às 13h, será realizado um pit stop de conscientização na avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, em ação simultânea com diversas cidades paulistas. O encerramento será no dia 29 de agosto, a partir das 18h, com palestras sobre direitos da mulher e defesa pessoal, na Câmara Municipal de Poá.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, destaca que todas as atividades são gratuitas e abertas à população, com foco no público feminino, mas também incentivando a participação de familiares e apoiadores. “O objetivo das ações é disseminar informações sobre os direitos das mulheres, fortalecer a rede de proteção e reafirmar o compromisso do poder público no enfrentamento à violência contra a mulher”, afirmou.

Segundo ela, a campanha também reforça a atuação da gestão municipal. “A campanha é muito importante e faz com que a gestão do prefeito Saulo Souza reafirme seu compromisso em promover políticas públicas eficazes, além do fortalecimento da rede de proteção às mulheres, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas”, completou.

O pit stop do dia 26 integra uma mobilização estadual que busca aproximar políticas públicas das comunidades e ampliar a rede de acolhimento. Em Poá, a Secretaria da Mulher articula parcerias com instituições locais para potencializar o impacto das ações.





Programação inclui rodas de conversa, palestras e mobilização estadual contra a violência de gênero