Semana da Mobilidade traz stand up e conscientização sobre segurança viária

A abertura da Semana da Mobilidade, promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, terá diversão e conscientização sobre segurança viária nesta segunda-feira (18/09), a partir das 18h. O motoboy e ator João da Nica, que faz sucesso nas plataformas digitais, com milhares de seguidores, se apresentará no auditório do Cemforpe. A entrada do público será feita com a doação de 1 kg de alimento não perecível e as inscrições para participar do evento já estão disponíveis no site Sympla, pelo link bit.ly/semmob23.

João da Nica faz sucesso na internet retratando o dia a dia dos motoboys, chamando a atenção para situações engraçadas e riscos corridos pelos profissionais. Somente no seu canal no YouTube, ele conta com mais de 500 mil inscritos. O artista também já fez participações em comerciais, novelas e filmes.

A apresentação será uma parceria entre a administração municipal e a Associação de Motoboys de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social e ao projeto Primeiro Abraço, que auxilia famílias de motoboys e motofretistas temporariamente fora de serviço.

“A Semana da Mobilidade Urbana terá diversas ações voltadas aos mais diversos segmentos e a abertura já será uma grande atração, em que os mogianos poderão se divertir com a apresentação do João da Nica, receber mensagens sobre segurança viária e ainda praticar a solidariedade”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.

Além da apresentação, o Cemforpe também receberá uma exposição de motos elétricas, em que o público poderá conferir novidades do setor.

A Semana da Mobilidade seguirá até o dia 23 de setembro e terá ações voltadas à educação para o trânsito, à conscientização da população e à segurança viária. O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância do respeito às leis de trânsito para aumentar a segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.

A programação também terá ações de conscientização voltadas a pessoas com deficiência, atividades voltadas para o respeito à segurança de ciclistas, dinâmicas com crianças na Escola Mirim de Trânsito e uma dinâmica de treinamento voltada à mobilidade hospitalar.

O encerramento da Semana da Mobilidade será no dia 23/09, das 10h às 15h, com a Feira da Mobilidade. Realizada no Parque Centenário, a ação terá exposição de diferentes modais e test ride de scooters e bicicletas elétricas, simulação de impacto, atendimento dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (multas, cartão de transporte e estacionamento) e testes de glicemia e aferição de pressão.

Mais informações sobre a Semana da Mobilidade de Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783.

Confira a programação completa da Semana da Mobilidade de Mogi das Cruzes:

18/09, às 18h

Abertura da Semana de Mobilidade

Local: Cemforpe

Stand up com João da Nica (motoboy e ator), entrada com doação de 1 quilo de alimento

Parceria com a Associação de Motoboys de Mogi das Cruzes e Alto Tietê

Inscrições pelo Sympla: www.sympla.com.br/abertura-da-semana-de-mobilidade-mogi-2023—stand-up-com-joao-da-nica__2124873

19/09, às 13h

Treinamento – Direção Segura

Local: Hospital Luzia de Pinho Melo

Dinâmica de simulação de mobilidade dentro da unidade em trocas de turno e orientações gerais sobre trânsito nas ruas

20/09, manhã e tarde

Escola Mirim de Trânsito Itinerante

Local: Colégio Plugado

Atender a crianças de 3 a 5 anos, com o circuito mirim de trânsito, propiciando atividades teóricas e práticas sobre comportamento seguro no trânsit para os alunos.

21/09, às 11h

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência – ações de conscientização (em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Mogi Shopping)

Local: Ruas do Centro e Mogi Shopping

Ações de conscientização referentes ao uso correto das vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência

22/09, às 14h

Simulação “Sentindo na pele” e “Ponto cego”

Local: Avenida Cívica

Orientações sobre distanciamento seguro entre ônibus e motocicletas/bicicletas e simulação de ponto cego.

Destinado a motoristas de ônibus da cidade, motociclistas, ciclistas e população em geral.

23/09, das 10h às 15h

Feira da Mobilidade

Local: Parque Centenário

Exposição de diferentes modais e test ride de scooters e bicicletas elétricas

Simulação de impacto (parceria com a Prefeitura de Suzano)

Atendimento ao público dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (multas, cartão de transporte e estacionamento)

Testes de glicemia e aferição de pressão