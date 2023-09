Secretaria de Saúde alerta para tentativa de golpe no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Em nenhuma hipótese, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes entra em contato para realizar cobranças ou solicitar pagamentos, já que unidade é totalmente financiada pelo SUS – Sistema Único de Saúde. O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde que, nesta quarta-feira (06/9), recebeu informações sobre tentativa de golpe.

A mãe de uma paciente internada informou que, por meio de mensagem recebida pelo celular, um falso médico tentou efetuar a cobrança por um medicamento, sob alegação da necessidade da paciente diante de piora de exames e indisponibilidade da medicação na unidade. O Hospital Municipal já acolheu a vítima, prestou orientações e acionou o departamento jurídico para as providências necessárias.

O falso médico se apresentou na mensagem como Dr. José Ribeiro e informou sobre uma alteração no quadro clínico da paciente. Ele citou que estava em contato por se tratar de um caso urgente e usou termos técnicos, informando que a criança estaria com baixa nos níveis de linfócitos, que são as células que fazem parte da defesa imediata do corpo.

A unidade orientou que, caso algum paciente ou familiar receba contato semelhante, que ignore e denuncie imediatamente. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os profissionais não são autorizados a transmitir informações sobre os pacientes por telefone ou mensagens. Na dúvida, a orientação é procurar pessoalmente pelos profissionais que atuam no Hospital Municipal.