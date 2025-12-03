Sebrae Aqui do Alto Tietê é destaque em premiação estadual

Os serviços prestados pelo Sebrae Aqui do Alto Tietê foram destaque no Encontro Estadual de Agentes e Gestores Sebrae Aqui, realizado na segunda-feira (24), em Campinas. Durante o evento, foram reconhecidas as unidades com os melhores índices de atendimento. O Escritório Regional do Sebrae-SP Alto Tietê também recebeu a premiação Top Performance pelo desempenho dos serviços.

A região conta com 14 unidades do Sebrae Aqui distribuídas pelos oito municípios — Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano — que oferecem diversos serviços voltados aos pequenos negócios. As unidades ampliam a atuação do Sebrae-SP e facilitam o acesso dos empreendedores a orientações e atendimentos especializados.

As unidades de Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes (Jundiapeba e Sincomércio) e Suzano (Centrus e Centrus Norte) receberam a premiação pela qualidade do atendimento prestado. “O prêmio é o reconhecimento do serviço realizado pelos postos. Esse resultado é fruto do trabalho de todos que participam do comitê gestor — prefeituras, associações comerciais, Sincomércio, instituições de ensino e empresas — que implantam, mantêm e dão suporte para que esse ecossistema consiga atender os empreendedores em todas as suas necessidades”, destacou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

A atuação do Escritório Regional do Alto Tietê também foi reconhecida durante a cerimônia com o Prêmio Top Performance, que destaca as regiões com melhor desempenho no Estado. “Essa premiação coroa todo o trabalho realizado na ponta pelos agentes do Sebrae Aqui, profissionais que apoiam os empreendedores em suas necessidades e no dia a dia dos negócios. A busca pela excelência é o que nos motiva a oferecer o melhor atendimento para que os empreendedores possam crescer”, afirmou o gestor regional do Sebrae Aqui no Alto Tietê, Jeferson Oliveira.





Unidades da região e escritório regional recebem reconhecimento por desempenho e qualidade no atendimento aos pequenos negócios