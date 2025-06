Saúde mental e meio ambiente foram temas de evento em Suzano

Alunos e professores da Escola Técnica (Etec) de Suzano, localizada no bairro Vila Urupês, participaram de uma atividade voltada à conscientização ambiental, na sexta-feira (13), no Viveiro Municipal Tomoe Uemura e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). A ação, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, contou com cerca de 130 participantes.

A iniciativa foi conduzida pelo analista ambiental Alan Oliveira, acompanhado na ocasião pelo secretário de Meio Ambiente, André Chiang, e contou com palestra, oficina e plantio.

As atividades tiveram início às 9 horas, no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no bairro Jardim Imperador, onde os estudantes da Etec participaram da oficina “Arborização Urbana”. Durante o encontro, foi promovido um debate sobre a gestão da arborização urbana, incluindo uma explanação sobre as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas. Após a oficina, os participantes realizam o plantio de duas mudas de aceroleiras no Parque Municipal Max Feffer.

Um pouco mais à tarde, às 14h20, os alunos e professores participaram da palestra “Saúde Ambiental: Como anda a sua?”, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), localizado no Parque Suzano. Durante o evento, os participantes puderam entender de que forma os fatores ambientais, como a poluição do ar e da água ou o descarte inadequado de resíduos, estão diretamente associados à saúde da população, gerando impactos significativos no bem-estar coletivo.

No fim da experiência, os alunos realizaram um teste de estilo de vida, que consistia em uma autoavaliação de diversos aspectos relacionados aos seus hábitos diários. A atividade teve como objetivo incentivar a reflexão sobre escolhas pessoais e comportamentos que influenciam diretamente a saúde e o bem-estar.

André Chiang destacou que promover essas ações reforçam o compromisso da pasta com a cidade. “As áreas verdes de Suzano precisam sempre da nossa atenção. Por isso, espalhar o conhecimento de como preservar e manter esses espaços para os munícipes são atividades fundamentais para manter a cidade saudável”, finalizou o chefe da pasta.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Ação falou sobre arborização urbana e saúde ambiental