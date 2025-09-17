Saúde da Melhor Idade é tema de atividades no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Primeira edição do “Supera Melhor Idade” incluiu práticas voltadas ao corpo e à mente, com exercícios e caminhada pelo clube

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou no último sábado (13) a primeira edição do “Supera Melhor Idade”. A atividade integra a série de ações promovidas pelo clube em prol da qualidade de vida dos associados da Melhor Idade.

O encontro reuniu 20 participantes na sala de Yoga e também no Salão Privê, com práticas voltadas à saúde física e cognitiva. Os exercícios incluíram coordenação motora e equilíbrio, conduzidos pelos professores Pedro e Claudia, e a programação contou ainda com uma caminhada pelo entorno do complexo esportivo e de lazer.

As atividades propostas reforçam a importância do movimento para essa faixa etária, já que contribuem para o fortalecimento muscular, prevenção de quedas, manutenção da autonomia e estímulo da memória e da concentração. Além dos ganhos físicos e cognitivos, iniciativas como o Supera ampliam o convívio social, favorecendo a integração entre os associados.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destacou o resultado positivo da ação e reforçou a importância da iniciativa: “Essas atividades representam o compromisso do clube em oferecer opções que contribuam para a qualidade de vida da Melhor Idade. O Supera é uma oportunidade para que os associados mantenham corpo e mente em atividade e participem de um ambiente de troca e convivência, que fortalece a integração entre todos”, afirmou.

