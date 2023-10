Santa Casa realiza Corrida Solidária em dezembro

Em comemoração aos 150 anos da entidade, a Santa Casa de Mogi das Cruzes promoverá em dezembro a 2ª edição da Corrida Solidária. Com percursos de cinco e 10 quilômetros e caminhada de três quilômetros, a prova terá as inscrições abertas a partir deste sábado, dia 14 de outubro, no link https://minhasinscricoes.com.br/evento/2CorridaSolidariaSantaCasa. Toda a renda arrecadada reverte para a filantrópica.

A corrida está marcada para o dia 3 de dezembro as 7h, a partir do Ginásio Municipal Hugo Ramos. No local, haverá expositores e tenda de frutas para os atletas. O primeiro lote promocional será de R$ 65 para o público em geral e R$ 50 para os 60+ e PCD. A partir de 24 de outubro, abre o segundo lote, com a inscrição para o público em geral saindo por R$ 80 e para os maiores de 60 e pessoas com necessidades especiais, por R$ 50. Por fim, dia 13 de novembro, abre o terceiro e último lote, com valor de R$ 100. Para 60+ o preço permanece o mesmo. A corrida abrange todos os públicos: a partir dos 14 anos de idade todos podem se inscrever, inclusive na categoria especial PCD. A inscrição inclui o kit da corrida, com camiseta, sacochila, número do peito e medalha.

“Esse evento é muito significativo para nós, além de unir saúde e esporte é uma edição especial comemorativa aos 150 anos da Santa Casa, todos recursos captados será para o custeio da corrida e para a melhoria da maternidade”, diz o provedor da Santa Casa, José Carlos Petreca.