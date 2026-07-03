Rotary Club de Mogi empossa nova diretoria para a gestão 2026/2027



Cerimônia reuniu autoridades, representantes da imprensa, lideranças rotárias e convidados em uma noite de celebração, reconhecimento e renovação do compromisso com o servir.



O Rotary Club de Mogi das Cruzes realizou a cerimônia de Transmissão de Cargo e Posse da Gestão 2026/2027, oficializando a passagem da presidência de Antônio Carlos Custódio para Amália Cestari. O evento reuniu autoridades, representantes da imprensa, rotarianos, familiares e convidados, marcando o início de um novo ciclo para a instituição.

Durante a solenidade, foi reconhecido o trabalho desenvolvido por Antônio Carlos Custódio à frente do clube. Em seguida, Amália Cestari assumiu a presidência com a missão de conduzir a nova gestão, alinhada ao lema rotário “Crie Impacto Duradouro”, que inspira ações capazes de gerar resultados positivos e permanentes para a comunidade.

A noite também foi marcada pela posse da nova diretoria do Interact Club de Mogi das Cruzes. A jovem Helena Murray Gonçalves assumiu a presidência da entidade, sucedendo Isabel Apolinário Ribeiro, que encerrou sua gestão deixando sua contribuição para o fortalecimento do protagonismo juvenil.

Prestigiaram a cerimônia o deputado estadual Marcos Damásio, o vereador Marcos Furlan, o delegado Francisco Del Poente e o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes, coronel Felício Kamiyama, além de representantes de clubes de Rotary da região, lideranças da sociedade civil e profissionais de diversos veículos de comunicação.

A presença da imprensa reforçou a importância da divulgação das ações desenvolvidas pelo Rotary, ampliando o alcance das iniciativas de serviço e cidadania promovidas pela instituição.

Ao reunir diferentes lideranças em um mesmo ambiente, a cerimônia reafirmou o papel do Rotary Club de Mogi das Cruzes como uma organização comprometida com o voluntariado, a ética, a liderança e o desenvolvimento de projetos voltados ao bem comum.

Com a posse da nova diretoria, o clube inicia oficialmente a gestão 2026/2027, renovando seu compromisso de criar impacto duradouro por meio do serviço, da cooperação e do fortalecimento de parcerias em benefício da comunidade.