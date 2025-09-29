Reino Unido se consolida como destino mais acessível para brasileiros que buscam carreira internacional



University of the West of Scotland realiza workshop em Mogi das Cruzes sobre carreira internacional no Reino Unido.

Mogi das Cruzes recebe no próximo 30 de setembro, às 19h, na Associação Comercial e Industrial, o workshop gratuito “Internacionalize-se”, promovido pela University of the West of Scotland (UWS). O evento tem como objetivo orientar

estudantes e profissionais brasileiros sobre como conquistar um diploma internacional no Reino Unido, com bolsas de até 45% e suporte em português.

O Reino Unido vem se consolidando como o destino mais viável para brasileiros que buscam crescimento acadêmico e profissional fora do país. A flexibilidade do visto estudantil, que permite o estudante trabalhar meio período enquanto estuda e período integral nas férias, após concluir com êxito o curso, o estudante tem direito ao Visto da Rota da Graduação (Graduate Route Visa) – que permite o graduado permanecer e trabalhar legalmente em período integral por até três anos no Reino Unido – e as condições mais acessíveis em comparação a outros países, como os Estados Unidos, fazem do país uma das melhores opções atuais.

A história da jornalista mineira Laís Gabriel, 31 anos, exemplifica essa transformação. Natural de Juiz de Fora, ela realizou um intercâmbio de trabalho em Londres em 2023 e decidiu investir em uma carreira internacional. Hoje, matriculada no MBA com Luxury Branding na UWS, Laís já conquistou emprego em sua área em Londres.

“O visto de estudante no Reino Unido é rápido e flexível, e a bolsa de até 45% oferecida pela UWS foi decisiva. Em apenas dois meses, já consegui me reposicionar profissionalmente. Londres valoriza a proatividade do brasileiro e isso abriu

muitas portas para mim”, afirma.

O workshop será conduzido por Carolina Dallana, representante oficial da University of the West of Scotland (UWS) no Brasil e parceira da The Education Group London. O encontro vai apresentar os caminhos para estudar no Reino

Unido, com informações detalhadas sobre processos de candidatura, bolsas disponíveis e cursos de Graduação, MBA, Mestrado e Doutorado. Será discutido também o papel da internacionalização na formação acadêmica e profissional,

destacando como a vivência em um ambiente multicultural e o domínio do inglês potencializam a empregabilidade e preparam os estudantes para atuar em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado.

Reconhecida entre as 800 melhores universidades do mundo pelo Ranking Times Higher Education e entre as 200 melhores universidades jovens em 2025, a UWS oferece ao estudante brasileiro não só acesso a uma formação global, mas também

condições reais para construir uma carreira internacional.

University of the West of Scotland realiza workshop sobre carreira internacional