Radares mudam de lugar a partir do dia 13; veja as alterações

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está realizando uma readequação na fiscalização eletrônica de Mogi das Cruzes, com base em estudos técnicos para a melhoria da segurança viária da cidade. Assim, alguns pontos estão sendo transferidos para outros locais e passarão a operar no dia 13 de novembro. Não há aumento no número de equipamentos.

Ao todo, sete locais estão recebendo equipamentos de fiscalização que estavam instalado em outros pontos. Em quatro casos, a alteração ocorre na mesma via, apenas mudando a altura em que o radar irá operar.

Os aparelhos deverão ser aferidos pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) nesta terça-feira (07/11) e começarão a multar os motoristas infratores no dia 13. Antes, entre os dias 7 e 12, haverá um período de adaptação.

“Em Mogi das Cruzes, a fiscalização eletrônica faz parte de um trabalho integrado que tem como objetivo a prevenção de acidentes e a melhoria contínua da segurança viária. As ações estão dando resultado, com a queda constante no número de mortes em acidentes nas vias municipais. Além disso, é uma diretriz da administração a total transparência nas informações sobre os locais onde os equipamentos estão instalados”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.

Para isso, todos os locais estão sendo devidamente sinalizados, inclusive com informação sobre a presença do equipamento, o que não é obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, placas provisórias serão colocadas nos pontos que estão recebendo os aparelhos para alertar sobre o início da fiscalização.

Na avenida Júlio Simões, o equipamento de fiscalização que ficava no número 2.905 passa a operar na altura do número 225. Na avenida Valentina Mello Freire Borenstein, o equipamento de fiscalização localizado em frente ao Parque Leon Feffer, no sentido Centro-Bairro, foi transferido para o trecho próximo à ponte sobre o rio Tietê, onde há uma sequência de curvas.

Também houve o remanejamento na mesma via na avenida Kaoru Hiramatsu – onde o aparelho localizado nas proximidades da UPA foi alterado para a altura do número 100 – e na avenida Lothar Waldemar Hoehne, em que a fiscalização passou da altura do número 1.747 para a altura do número 1.846.

Já o aparelho de fiscalização de velocidade que estava instalado na avenida Antônio de Almeida, próximo à ponte sobre o rio Tietê, passa a operar na avenida Governador Adhemar de Barros, altura do número 127. Por fim, os equipamentos que fiscalizavam avanço de sinal vermelho nos dois sentidos da avenida João XXIII no cruzamento com a rua Júlio Perotti passam a atuar no cruzamento da avenida Francisco Rodrigues Filho com a avenida José Moreira Filho e no da avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira com a avenida Pedro Machado.

Todos os pontos de fiscalização eletrônica das vias municipais de Mogi das Cruzes, com o tipo de equipamentos e o limite de velocidade em cada um dos locais pode ser conferida no link: mobilidade.mogidascruzes.sp.gov.br/radar_listagem.