Público já pode usufruir da Praça da Cidadania de Itaquaquecetuba

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba e o de São Paulo realizaram, na terça-feira (3), a abertura da Praça da Cidadania, no Parque Marengo. O equipamento abarca um complexo com cursos de qualificação profissional, espaço de convivência, esporte e lazer.

A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama do município e presidente do Fundo Social, Mila Boigues, e demais autoridades do município e Alto Tietê.

Localizado na avenida Gonçalves Dias, a estrutura tem 5.425 m² e recebeu investimento de R$ 4,4 milhões do Fundo Social de São Paulo. “A Praça da Cidadania é mais que um espaço público: será um lugar de experiência e novas amizades. Crianças vão brincar e crescer, e desejo que vocês cuidem desse lugar como cuidam da casa de vocês, com carinho, zelo e orgulho”, disse a primeira-dama do município.

A escola de qualificação profissional tem capacidade para atender 85 alunos por turno nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, moda e arte, informática, administração e construção civil. Há ainda o Banco do Povo/CIC, salas multiuso, copa, lavanderia, depósito, almoxarifado, sanitários, área técnica, horta comunitária e canteiro da escola de construção civil.

Na parte externa foram construídas quadras poliesportiva e de basquete 3×3, academia ao ar livre, parquinho infantil, pistas de caminhada e de skate e área de jogos com iluminação de LED e piso semipermeável. O edifício da escola de qualificação, inclusive, conta com sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

“Estamos entregando hoje um grande equipamento na área da cultura, lazer, esporte e principalmente de profissionalização para capacitar o cidadão itaquaquecetubense e permitir que ele seja empregado na cidade, gerando receita ao município. Quem ganha são os jovens que vão estudar e trabalhar perto de suas famílias”, acrescentou o prefeito.

“É com muita alegria que participo dessa realidade, um lugar que será para essa comunidade um espaço de lazer, convivência e capacitação, que tem como objetivo levar habilidades e ferramentas para os alunos terem como se inserir no mercado de trabalho”, destacou a primeira-dama do estado.

“Esse é um local de capacitação, de desenvolvimento de habilidades e competências. Nós acreditamos na inclusão produtiva, na superação das dificuldades por meio da inclusão e do trabalho. Aproveitem a oportunidade ao redor de vocês. Estamos felizes em entregar esse equipamento para Itaquá”, completou o governador.

