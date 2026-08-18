Psicóloga é eleita Rainha do Itaquá Rodeio Fest 

Julia Liporace levou a melhor no concurso, que teve final na noite de sexta-feira (14); a cirurgiã-dentista Alice Bastos foi coroada 1ª Princesa e a videomaker Kimberly Silva, 2ª Princesa

O Itaquá Rodeio Fest elegeu a Corte para a edição de 2026, na noite de sexta-feira (14), com direito às torcidas mais animadas da história do concurso, entre faixas, cartazes e manifestações de apoio. A psicóloga Julia Liporace de Araújo, 23 anos, moradora da Vila Miranda, recebeu a coroa de Rainha e será a representante máxima da quinta edição do festival, que integra as comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba. O evento, que acontece nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, terá shows de artistas nacionais e, pela primeira vez, será palco da etapa nacional da Professional Bull Riders (PBR), circuito de montaria em touros.

A cirurgiã-dentista Alice Bastos, 27 anos, moradora da Vila Maria Augusta, foi escolhida 1ª Princesa. A videomaker Kimberly Silva, 24 anos, do Jardim Pinheirinho, ficou com o título de 2ª Princesa e completou o pódio do concurso que elegeu a Corte do 5º Itaquá Rodeio Fest.

Abrigada no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), a final encerrou uma disputa que teve 70 inscritas – número superior às 51 candidatas que concorreram ao título na edição de 2025.

Após seletiva realizada no dia 31 de julho, dez avançaram para a última etapa, ocasião em que a Comissão Julgadora avaliou critérios como Postura, Comunicação, Desenvoltura, Elegância e Beleza Plástica. A exemplo dos anos anteriores, o concurso teve organização da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) e apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Psicóloga por formação, a Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2026 afirmou que pretende utilizar a visibilidade do título para apoiar causas voltadas ao público feminino: “Esta vitória não é só minha. Dedico a todas as mulheres que sempre estiveram ao meu lado e me ensinaram sobre força, independência e a importância de ocuparmos nossos espaços. Quero aproveitar essa oportunidade e a representatividade que a coroa me traz para dar voz e apoiar causas que façam diferença na vida da população feminina de Itaquá”.

A 1ª Princesa, Alice Bastos, que é formada em Odontologia, surpreendeu o público ao se comunicar em Libras e encerrou sua fala com uma homenagem a Sara Araújo, portadora de deficiência física e Embaixadora da Inclusão do Itaquá Rodeio Fest 2026.

Antes do anúncio das vencedoras, a madrinha de honra do rodeio, Rosa Pastre, desfilou diante das candidatas e do público presente, formado por mais de 200 pessoas. Na sequência, Natália Dutra, Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2025, fez seu desfile de despedida. A final do concurso ainda contou com apresentação do cantor Sil Cardoso e cerimonial conduzido pela secretária municipal de Cultura, Nena Mar.

Além das faixas e de troféus, as três vencedoras foram premiadas em dinheiro. Julia recebeu R$ 6 mil; Alice, R$ 4 mil; e Kimberly, R$ 3 mil, totalizando R$ 13 mil em prêmios. A entrega foi feita pelo prefeito Eduardo Boigues (PL) e por sua esposa, Mila Boigues, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.

Falta pouco

O 5º Itaquá Rodeio Fest será realizado nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, como parte das comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba, celebrados oficialmente em 8 de setembro. A expectativa da organização é receber 240 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.