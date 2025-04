Prova Duathlon foi uma das práticas esportivas oferecidas pelo Clube de Campo de Mogi

A academia do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou mais um evento voltado aos associados. No sábado (29), aconteceu a 3ª edição do Duathlon MTB CCMC, que reuniu mais de 30 atletas em provas individuais e em dupla. A competição contou com um percurso desafiador, composto por cinco quilômetros de corrida, dez quilômetros de ciclismo e mais três de corrida.

Este foi o terceiro evento do trimestre com o objetivo de incentivar a prática esportiva e a competitividade saudável entre os associados.

Já no dia 26 de janeiro, a academia promoveu um aulão de bike indoor. Já em 15 de março, foi realizada a 1ª Maratona Indoor.

A programação segue com novas atividades. No dia 26 de abril, os associados poderão participar de uma caminhada com trajeto entre Sabaúna e Luís Carlos. As inscrições devem ser feitas diretamente na academia do clube.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca o compromisso do departamento e de toda a equipe de professores na promoção de eventos que incentivam a prática esportiva e fortalecem o convívio entre os alunos.

“Nosso trabalho busca ampliar as oportunidades para que os associados pratiquem esportes e se integrem em um ambiente saudável e dinâmico. O esporte sempre teve um papel importante na história do CCMC e seguimos empenhados em oferecer atividades que promovam qualidade de vida e bem-estar para todos”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Evento reuniu mais de 30 atletas