Protestos por moradia paralisam trens e travam avenidas em São Paulo

Manifestações na zona oeste e leste da capital bloqueiam vias importantes, afetam transporte público e suspendem o rodízio de veículos nas marginais

Moradores da favela do Areião, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, e da zona leste da capital, realizaram protestos por moradia na manhã desta segunda-feira (26), o que causou impactos significativos no trânsito e no transporte público da cidade. As manifestações bloquearam parcialmente avenidas e interromperam a circulação de trens, além de motivar a suspensão do rodízio municipal de veículos nas marginais Tietê e Pinheiros.

O primeiro bloqueio ocorreu nas proximidades do Cebolão, interligação das marginais Pinheiros e Tietê. O sentido Interlagos da marginal Pinheiros ficou interditado até pouco antes das 7h. O congestionamento se estendeu para a marginal Tietê, no sentido Castello Branco. Devido aos transtornos, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) suspendeu o rodízio nas duas marginais entre 7h e 10h — motoristas não serão multados por descumprimento da restrição nesse período.

Na malha ferroviária, a circulação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade, foi interrompida por quase uma hora após focos de incêndio nos trilhos nas imediações da estação Presidente Altino. A operação foi retomada às 7h30 e normalizada totalmente às 8h40.

No Jaguaré, manifestantes protestavam contra ordens de reintegração de posse na favela do Areião, que abriga cerca de 1.500 famílias, segundo dados de 2014. Os participantes exibiam faixas do movimento Luta Popular e pediam o fim dos despejos. A ação foi marcada por tensão: imagens da TV Globo mostram o Batalhão de Choque lançando bombas de efeito moral contra os manifestantes na entrada da comunidade. A Secretaria de Segurança Pública informou que cerca de 100 pessoas participavam do protesto e que a Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança das equipes do Corpo de Bombeiros.

Também na zona leste, manifestantes bloquearam a avenida Aricanduva, próximo à avenida dos Latinos, no sentido Marginal Tietê. Eles carregavam cartazes com frases como “moradia digna para todos”. A CET confirmou o bloqueio e a SPTrans informou que 16 linhas de ônibus foram temporariamente desviadas, mas a circulação foi normalizada às 8h. Novamente, o Batalhão de Choque atuou com bombas de gás lacrimogêneo e, segundo imagens divulgadas, um manifestante foi detido.

Crédito: Rede Globo

