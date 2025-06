Projeto “Territórios do Comum”terá programação especial no Sesc Mogi das Cruzes

Neste mês, o Sesc Mogi das Cruzes fará parte do projeto “Territórios do Comum”, que é uma ação em rede que reúne diversas unidades do Sesc São Paulo. Ele contempla as áreas de educação para sustentabilidade, educação para acessibilidade, turismo social e valorização social na realização de ações programáticas que fomentam a reflexão e processos colaborativos de aprendizagem para a construção da cidadania nos territórios onde as Unidades estão situadas.

O Sesc Mogi das Cruzes contará com uma programação especial, que traz o bioma Mata Atlântica e os produtores rurais locais como protagonistas do território, tecendo uma história de luta, desafios e oportunidades no cenário socioambiental, entremeados com suas trajetórias, tradições e modos de vida.

Segundo estudos da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), restam 12,4% de remanescentes de vegetação nativa acima de três hectares de todo o bioma. Diante desse cenário desafiador, a construção e fortalecimento das cadeias produtivas de frutas da Mata Atlântica como a palmeira-juçara, o cambuci, a uvaia, a jabuticaba, entre outras, tem potencial para auxiliar no enfrentamento do desmatamento e degradação do bioma, valorizando a floresta em pé.

As frutas da Mata Atlântica têm, ainda, o potencial de gerar renda e fomentar a inclusão produtiva para diversas famílias de produtores rurais, por meio da estruturação de mercados e estímulo ao consumo dos produtos oriundos da floresta. Tendo por base os saberes, os sabores, os repertórios, o protagonismo, a criatividade e a organização social dos grupos que lutam pela conservação de áreas naturais. Desta forma, firmamos o compromisso de valorizar iniciativas dessa natureza, que explicitam a força destes indivíduos e coletividades.



Programação:



Show

Corda de Barro

Show Acorda Terra

Apresenta um repertório que combina canções autorais e interpretações de grandes nomes da música brasileira.

Dia 12/6, quinta, às 20h.

Grátis – Tenda



Bate-papo

Desafios e oportunidades no manejo e comercialização de frutas da Mata Atlântica

Nesta conversa, produtores rurais, representantes do poder público e de organizações dialogam sobre os desafios da cadeia produtiva das frutas nativas

Dia 13/6, sexta, às 18h30

Grátis – Tenda



Feira

Festival Frutas da Mata Atlântica: celebre nossa sociobiodiversidade!

Com produtores rurais do Alto Tietê

Produtores rurais da região do Alto Tietê apresentam seus serviços e produtos oriundos do bioma Mata Atlântica

Dias 14 e 15/6, sábado e domingo, 10h às 17h

Grátis – Praça de Convivência