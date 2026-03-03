Projeto socioesportivo beneficia 180 crianças, jovens e adultos em três estados

O projeto socioesportivo “Incluir nas Comunidades IV” beneficia 180 crianças, jovens e adultos com e sem deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba. A iniciativa gratuita é promovida pelo Instituto Incluir e oferece oficinas pedagógico-esportivas com aulas e treinos de bocha adaptada, vôlei sentado, natação e futsal.

Realizado até setembro de 2026, o projeto acontece em três polos: Jacarepaguá (RJ), SESI Suzano (SP) e Baía da Traição (PB). Em Suzano, a iniciativa ocorre desde 2018. As atividades são promovidas quatro vezes por semana e incluem atendimento biopsicossocial, além de orientação nutricional e psicológica aos alunos e responsáveis por meio da ação “Cuidar de quem Cuida”.

A metodologia é baseada em princípios da educação física, com foco na democratização do acesso ao esporte. Os participantes recebem material esportivo, uniforme e kit lanche, e contam com acompanhamento de profissionais de educação física especializados, nutricionistas, psicólogos e assistente social. A equipe também passa por capacitação técnica sobre paradesporto, inclusão, educação inclusiva e comunicação acessível.

“O Instituto Incluir compromete-se com processos participativos, inclusivos e cooperativos, sempre priorizando o desenvolvimento social, educacional e humano. Assim como o projeto, que busca formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, além de estimular entre seus alunos e familiares a criação de uma cultura de valores por meio do esporte e do cuidado com a saúde”, afirma a presidente do Instituto Incluir, Carina Alves.

Implementado desde 2021 por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o “Incluir nas Comunidades” conta com apoio das empresas White Martins, Nova Transportadora do Sudeste (NTS), Karoon Energy, Rede Windsor Hotéis e Deloitte.

As inscrições são feitas no local, enquanto houver vagas. Em Suzano, as atividades acontecem no SESI (avenida Senador Roberto Símonsen, 550 – Jardim Imperador). A idade dos participantes varia de 5 a 59 anos.

A bocha adaptada ocorre às segundas e sextas-feiras, das 16h30 às 18h30, e aos sábados, das 8h às 14h. O vôlei sentado é realizado às terças e quintas-feiras, das 16h30 às 18h30, e aos sábados, das 8h às 11h.

