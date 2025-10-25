Projeto que cria programa de defesa pessoal para mulheres é aprovado

Lei institui aulas gratuitas de autodefesa e comportamento preventivo

Em sessão ordinária realizada na quarta-feira (15), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei nº 66/2025, que cria o Programa Municipal de Defesa Pessoal e Comportamento Defensivo para Mulheres. A proposta, de autoria da vereadora Priscila Yamagami e do vereador Johnross , tem como objetivo oferecer aulas gratuitas de autodefesa em escolas, parques e outros espaços públicos da cidade.

“Essa iniciativa ajudará muitas mulheres e será uma enorme conquista. Uma vez, no trânsito de São Paulo, sozinha no meu carro, vi um movimento de três homens vindo na minha direção. A minha postura foi de medo. Porém, abri o peito e os encarei. Para minha surpresa, eles passaram meu carro e assaltaram uma mulher atrás. Isso acontece todos os dias com as mulheres. É sobre isso que trata o projeto. Técnicas podem nos dar atenção plena, segurança e leitura apropriada de ambientes”, destacou Priscila Yamagami durante a votação.

O vereador Johnross também elogiou a iniciativa. “As melhores políticas públicas são aquelas que tocam nos problemas reais. Como homem, preciso reconhecer a sensibilidade da vereadora Priscila e da prefeita Mara. A defesa pessoal feminina, infelizmente, é necessária devido a vários ciclos de violência aos quais as mulheres são submetidas, inclusive no ambiente doméstico”, afirmou.

O programa tem como foco capacitar mulheres de todas as idades com técnicas de defesa e comportamento preventivo, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Além de reforçar a autoconfiança e a segurança em situações de risco, o projeto também busca estimular a autonomia e o empoderamento feminino.

A proposta autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com academias, universidades, ONGs (Organizações Não Governamentais) e entidades de ensino para a execução das aulas. Durante a votação, foi aprovada uma emenda supressiva apresentada pela própria vereadora Priscila, que retirou alguns artigos do texto original para adequação jurídica sugerida pela Procuradoria Legislativa.

