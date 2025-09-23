Projeto Guerreiras promove encontro sobre os benefícios da atividade física para pacientes com câncer



Nesta quarta-feira (24), às 14 horas, o Projeto Guerreiras, uma ação de humanização do Centro Oncológico, realiza um encontro especial com o tema: “O papel do movimento no alívio de sintomas físicos e emocionais durante o tratamento oncológico”.

A atividade terá como facilitadoras as fisioterapeutas Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Leal Vida, especialistas em oncologia, que irão compartilhar orientações práticas e científicas sobre a importância da fisioterapia e da atividade física no enfrentamento do câncer.

Estudos apontam que o movimento regular pode auxiliar na redução da fadiga, melhora da mobilidade, fortalecimento muscular e no controle da dor, além de contribuir para a saúde emocional, oferecendo mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento.

No dia, haverá a participação especial da equipe do IMOT MOVSAÚDE.

O encontro contará ainda com a participação da convidada especial Edvanda Cordeiro, paciente que compartilhará sua experiência pessoal, mostrando como a prática de exercícios físicos pode ser uma aliada poderosa no processo de recuperação e no bem-estar durante o tratamento.

O Projeto Guerreiras integra as iniciativas de humanização do Centro Oncológico, oferecendo apoio, informação e atividades que contribuem para o fortalecimento físico e emocional das participantes, reforçando o cuidado integral e acolhedor.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Centro Oncológico (oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario).

Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 5464-3475.

