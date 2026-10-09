Professora faz da paixão pelo espanhol uma missão

Renata Bueno une ensino, certificação internacional e experiências de intercâmbio para aproximar alunos da língua e da cultura espanhola

A paixão pela língua espanhola começou cedo na vida da professora Renata Bueno Bastianelli Gois, 40 anos. Aos 12, teve os primeiros contatos com o idioma por meio de um projeto social de uma igreja. Aos 16, já dava aulas particulares. O interesse pelo espanhol cresceu e se transformou em profissão e projeto de vida.

Formada em Licenciatura em Língua Portuguesa e Espanhola pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMCC), Renata Bueno é pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e realizou diversos cursos de aperfeiçoamento docente. Também atuou como professora concursada na ETEC, em Mogi das Cruzes e Suzano, e como coordenadora do curso de Agenciamento de Viagem.

Em 2010, abriu a própria escola de idiomas, a Vale Idiomas. Durante a pandemia, passou a trabalhar também de forma on-line e, em 2024, encerrou as atividades da escola para se dedicar às aulas particulares e aos projetos de intercâmbio para a Espanha.

Um dos momentos mais importantes de sua trajetória foi a aproximação com a Universidad de Salamanca, na Espanha, instituição que sempre esteve entre seus grandes sonhos. Em 2020, realizou um curso on-line voltado às práticas docentes de espanhol. Depois, candidatou-se a uma formação internacional e conquistou o primeiro lugar na seleção para uma bolsa destinada a professores de diferentes países.

Renata concluiu a formação com o título de Experta en Docencia Internacional de ELE. Também conquistou a certificação internacional DELE C2, o nível mais alto do Diploma de Español como Lengua Extranjera, e atualmente atua como examinadora DELE nos níveis A1, A2 e B1 Escolar.

Hoje, ministra aulas do básico ao avançado, presencialmente e on-line, de forma individual ou em turmas, inclusive preparando alunos para certificações internacionais.

Da sala à Espanha

O trabalho de Renata também inclui a preparação de alunos que desejam estudar ou morar no exterior. A partir de uma parceria com a Universidadde Salamanca, passou a encaminhar interessados em estudar na instituição. Em 2026, firmou ainda parceria com a escola Tandem Internacional, de Madri.

Neste ano, levou 13 alunas para a Espanha, em uma experiência que reuniu estudo do idioma e contato com a cultura espanhola. O grupo participou de aulas de espanhol, culinária, com preparo de Paella e Gazpacho, dança flamenca e visitas a museus.

Para algumas estudantes, a viagem representou uma espécie de formatura, depois da preparação para a certificação DELE B1. Na Espanha, elas puderam colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula.

Para Renata, aprender uma língua também significa vivenciar a cultura. “Uma língua precisa sair dos livros e ganhar vida”, afirma. A professora acredita que falar, ouvir, conhecer pessoas e experimentar novas culturas amplia a visão de mundo. “Para mim, ensinar espanhol não é apenas uma profissão. É uma missão de vida”, resume Renata.