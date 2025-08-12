Primeira-dama de Suzano participa de reunião sobre a ONG Gerando Falcões

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, participou na segunda-feira (4) da 2ª reunião ordinária do Conselho dos Fundos Sociais do Alto Tietê, realizada na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes. O encontro foi marcado pela formalização de uma parceria com a ONG Gerando Falcões, voltada ao estímulo do empreendedorismo feminino por meio do Programa Asmara.

A assinatura do convênio contou com a presença de autoridades, como o presidente do consórcio e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, e o fundador da organização, Eduardo Lyra. A parceria prevê a implementação do Programa Asmara nas cidades integrantes, com foco no fomento da economia criativa para mulheres.

A iniciativa utiliza uma tecnologia social baseada na arrecadação e transformação de itens doados à organização, promovendo geração de renda e autonomia financeira. Assim como os programas Falcon University, Favela 3D e Decolagem, o Asmara busca a superação da pobreza e a recuperação da autoestima das participantes.

Além do anúncio da parceria com a ONG, a pauta ambiental também ganhou destaque. Durante a reunião, representantes dos municípios conheceram o projeto “Recicla Cidade”, conduzido pela ONG Espaço Urbano. A proposta busca ampliar a participação da população na coleta seletiva por meio de campanhas, ações educativas e premiações em escolas e comunidades. O projeto inclui os chamados espaços de “eco-troca”, onde materiais recicláveis poderão ser trocados por produtos, com o objetivo de fortalecer a educação ambiental e aumentar a destinação correta de resíduos recicláveis para as cooperativas.

Durante o encontro, foi apresentada ainda a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, composta por vereadoras eleitas nos municípios integrantes do Condemat+. A presidência ficará com a vereadora Cristiane Araújo, a Professora Cris, atual presidente da Câmara Municipal de Arujá.

Déborah Raffoul Ishi destacou a importância das iniciativas apresentadas durante a reunião e o potencial transformador da parceria firmada com a Gerando Falcões. “A ONG Gerando Falcões tem uma atuação respeitada e cria novas perspectivas por meio do seu trabalho social. A possibilidade de caminhar ao lado dessa importante organização é uma conquista para o Alto Tietê”, afirmou.





Parceria prevê a implementação do Programa Asmara na região