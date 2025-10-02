Presidente do CCMC encerra mandato com superávit de quase R$ 3 milhões e obras entregues

O presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), João Bosco Camargo de Sousa, caminha para a conclusão de seu segundo mandato com todas as contas aprovadas pelos órgãos de fiscalização e controle do clube, além de um superávit registrado de R$ 2.938.401,93. A informação foi confirmada na reunião de 13 de agosto, quando o Conselho Deliberativo aprovou as demonstrações financeiras.

O processo de prestação de contas do CCMC é feito de forma periódica, com acompanhamento trimestral e análise da Comissão Orçamentária, além da aprovação formal pelo Conselho Deliberativo, composto por associados eleitos. Todos os documentos ficam disponíveis para consulta dos sócios.

Entre as obras e melhorias realizadas na gestão, destacam-se a ampliação da academia, a reforma do Ginásio de Esportes “Dr. Milton Cruz”, a modernização da Praça “Francisco Pieri Neto” e a instalação de novos equipamentos esportivos e de lazer. O clube também inaugurou o novo restaurante, reestruturou o Salão Privê “Airton Nogueira”, implantou brinquedoteca, sistema de aquecimento da piscina e estação de tratamento de água e esgoto.

Na área social e esportiva, houve recorde de crianças atendidas no Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), além de mais de 20 ações sociais promovidas ao longo do período.

“Encerraremos este mandato com superávit e todas as demonstrações financeiras devidamente aprovadas, chancelando uma administração com responsabilidade e transparência”, afirmou João Bosco.

João Bosco realizou obras e melhorias em sua gestão