Prefeitura e Estado estabelecem convênios para impulsionar políticas inclusivas

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado de São Paulo formalizaram uma parceria que viabilizará quatro programas voltados à valorização das mais de 22 mil pessoas com deficiência do município. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na sexta-feira (15), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro da cidade, ocasião em que o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, assinaram convênios que impulsionarão políticas inclusivas.

A partir do acordo, passam a ser disponibilizados para a população suzanense serviços específicos da secretaria estadual, destinados à ampliação de oportunidades no mercado de trabalho, à atenção às mulheres com deficiência, ao incentivo ao esporte e à difusão da comunicação para a comunidade surda.

O evento contou com a participação de autoridades municipais e estaduais, entre elas a primeira-dama Déborah-Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o secretário municipal de Governo Alex Santos, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego Mauro Vaz e o presidente da Câmara, Artur Takayama.

Conforme apresentado, o trabalho abrangerá quatro programas. O “Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI)” oferecerá uma estrutura de atendimento para que pessoas com deficiência possam buscar colocação profissional, articulando-se com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. O “Todas-in-Rede” atuará em quatro eixos — trabalho e renda, prevenção à violência, liderança e autoestima e saúde da mulher — em parceria com o Departamento da Mulher, promovendo encontros presenciais e cursos on-line periódicos.

Já o programa “Paralímpicos”, garantirá formação para professores de Educação Física da rede municipal entre os dias 11 e 14 de novembro, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. Por sua vez, o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) terá início em 14 de outubro, com inscrições a serem anunciadas em breve.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, enalteceu a parceria: “Somente neste ano fizemos encontros pelo ‘Projeto SER – Suzano Educa e Respeita’ e pelo ‘Governo Presente’, por meios dos quais compartilhamos informações relevantes para esse público. Com os convênios, novos serviços chegarão e mais atendimentos poderão ser promovidos”.

Em sua fala, o secretário estadual Marcos da Costa destacou a importância da cooperação com a cidade. “Estou particularmente emocionado com a honraria. Nossa secretaria tem desenvolvido um diálogo intenso com os municípios paulistas. Aqui, em Suzano, vemos que a prefeitura está comprometida com a causa. No prefeito, Pedro Ishi, e na primeira-dama, Débora, vemos um casal jovem e humano, que se preocupa com a população”, pontuou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a relevância da iniciativa. “Nossa cidade se torna ainda mais inclusiva. Esses convênios se somam ao trabalho que já contempla mil alunos do Atendimentos Educacional Especializado, 300 pessoas que têm Transtorno do Espectro Autista (TEA) com a carteirinha personalizada, 800 atendimentos pela Central de Interpretação de Libras (CIL) e aos futuros atendimentos que serão proporcionadas na primeira sala sensorial que inauguramos semana passada, na Creche Nudi Lar das Flores”, afirmou.





