Prefeitura de Suzano confirma Wiliam Harada como novo secretário de Saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano inicia este mês de março sob nova gestão. Conforme oficializado pelo prefeito Pedro Ishi nesta segunda-feira (2), William Harada substituirá o então secretário Diego Ferreira, que ficou à frente da pasta nos dois últimos anos, e a partir de agora passará a se dedicar a novos projetos, sobretudo na atuação em clínica médica.

O novo titular volta para Suzano, onde é nascido, com a experiência de gestão em outros municípios da Grande São Paulo, incluindo Poá, Santo André, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Cotia. Desde 2005, ele exerce funções administrativas, orçamentárias e de saúde, após concluir sua formação em ciências contábeis e atuar na área contábil privada por 15 anos.

O recorte mais recente de sua trajetória inclui passagens como secretário municipal de Saúde em Cotia, ao longo do ano passado, e em Mogi das Cruzes, a partir de 2023. Neste último cargo, ele foi responsável pela implantação da unidade voltada ao atendimento infantil “Vagalume”, no bairro do Mogilar, e pelo Centro Integrado de Atendimento à Saúde (Cias) “Vereador Olimpio Osamu Tomiyama”, no bairro do Rodeio.

Seu histórico profissional também contempla atuação como titular da Saúde em Itaquaquecetuba e como diretor de Suprimentos na Prefeitura de Poá, onde também foi secretário de Administração e secretário da Fazenda.

Agora em Suzano, Harada destaca sua satisfação em iniciar um novo ciclo de trabalho. “Agradeço ao prefeito Pedro Ishi pela confiança. Estou honrado com a oportunidade e espero agregar ao time da Saúde, ao governo, à cidade de Suzano e à população”, ressaltou o novo secretário.

Por sua vez, o prefeito enalteceu a trajetória do novo titular da Saúde. “William Harada assume a nossa secretaria por conta de seu extenso currículo e sua contribuição em várias cidades, inclusive da nossa região. Ele é uma pessoa muito competente para estar à frente da pasta e tenho certeza de que vai fazer um trabalho incrível. Estaremos juntos nas entregas que temos pela frente, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras e o Hospital Federal”, frisou.

