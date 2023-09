Prefeitura de Mogi apresenta avanços da Ouvidoria em evento nacional

No mesmo evento em que a Prefeitura de Mogi das Cruzes conquistou o Selo Connected Smart Cities, no início de setembro, também foram apresentados os avanço da Ouvidoria Municipal, conquistados nos últimos dois anos.

Durante o Connected Smart Cities & Mobility Nacional, evento de conexões e negócios de cidades inteligentes e mobilidade urbana, os dados de Mogi das Cruzes foram divulgados em dois painéis. A cidade foi a única da região do Alto Tietê a ter os trabalhos de gestão de ouvidorias apresentados no evento.

“Compartilhar modelos de gestão que deram certo também é uma função importante de uma administração. Mogi das Cruzes foi reconhecida como uma das cidades mais inteligentes do Brasil por desenvolver iniciativas inovadoras na gestão pública e o caso da Ouvidoria é um dos exemplos das decisões tomadas por meio da análise de dados, sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas que vivem no município”, lembrou o prefeito Caio Cunha.

Desde 2021, a Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes reduziu de 100 para 17 dias, em média, o tempo de resposta aos munícipes – uma marca considerada recorde no município. O aumento na eficiência do serviço se deu após a adoção de uma série de estudos e medidas internas, o que resultou em uma reestruturação da Ouvidoria.

Depois de um processo de diagnóstico atualizado de todos os setores da prefeitura, com mapeamento dos fluxos dentro de cada secretaria, foram selecionados servidores como “pontos focais” em cada setor para responder as solicitações das Ouvidorias – antes este total de servidores girava entre 30 e 40 pessoas e hoje são 157 pessoas trabalhando nas secretarias para dar mais resolutividade à respostas dos munícipes.

“Para se ter uma ideia, só em 2023, já temos 77% das demandas resolvidas na Ouvidoria de Mogi das Cruzes. Alcançamos estes resultados graças ao Plano de Gestão implantado desde 2021, com práticas pautadas em evidências, analise de dados e eficiência de fluxos. A adoção do aplicativo Colab nos deu mais agilidade no contato com o munícipe e nos permitiu mapear os dados com mais eficácia”, explicou o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha, também responsável pelas apresentações.

Ouvidoria Geral

A Carta de Serviços da Ouvidoria está disponível no site da Administração, www.mogidascruzes.sp.gov.br. É uma ferramenta assegurada pela Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, com o objetivo de garantir transparência aos serviços públicos por meio de informações sobre as formas de acesso, prazos, locais e documentações requisitadas.

Para abrir um protocolo junto a Ouvidoria é necessário informar alguns dados pessoais, como CPF, endereço e CEP e relatar o pedido. As informações não ficam expostas no registro, caso haja pedido de sigilo. Cada pedido tem um prazo para ser respondido, que é informado no primeiro atendimento. Por meio do número do protocolo é possível acompanhar o andamento da solicitação.