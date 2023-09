Prédio da Prefeitura recebe exposição sobre pontos turísticos de Mogi 

O prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebe até o 22 de setembro uma exposição sobre os pontos turísticos do município. A mostra está localizada no saguão do prédio da administração municipal e, além de fotos e informações, também conta com orelhões interativos, equipados com tablets em que a população pode eleger os pontos turísticos preferidos da cidade. O trabalho faz parte das comemorações pelos 463 anos de Mogi das Cruzes.

A exposição é promovida por intermédio da Coordenadoria de Turismo, subordinada à Secretaria Municipal de Governo. No início do mês, a ação esteve no Mogi Shopping, em uma parceria com o centro de compras.

Nos totens colocados no saguão da Prefeitura estão expostas fotos do Parque Centenário, Estação Ferroviária de Sabaúna, Museu dos Expedicionários, Igreja do Carmo, Vila Hélio e Pico do Urubu. Além disso, a estrutura conta com um breve descritivo dos locais.

Já nos orelhões, a população pode responder perguntas sobre qual o ponto turístico preferido na cidade e a palavra que define a sua relação com Mogi das Cruzes. Até aqui, o Pico do Urubu, o Parque Centenário e o Mogi Shopping estão entre os locais preferidos, enquanto carinho, amor e alegria são as definições mais lembradas.