Poá recebe o Circuito Sesc de Esportes

Com o objetivo de ampliar o acesso ao público e incentivar a prática de esportes e atividades físicas em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo, que não contam com unidades do Sesc, está acontecendo até 14 de dezembro, a primeira edição do Circuito Sesc de Esportes.

Sob o tema Movimento que aproxima, o projeto que ocorre em 36 cidades do estado, tem a coordenação de unidades do Sesc SP, o apoio das prefeituras municipais, através de suas Secretarias de Esporte, bem como do Sindicato do Comércio. Cada cidade tem recebido atividades relacionadas à uma modalidade esportiva e o público tem a oportunidade de conhecer e participar ao lado de um seleto grupo de atletas que marcaram a história do esporte nacional.

Para o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina “O Circuito Sesc de Esportes nasce com a missão de levar experiências esportivas para além das nossas unidades, alcançando cidades que ainda não contam com a presença física do Sesc e reforça nosso papel como parceiro das comunidades. Queremos aproximar pessoas por meio do movimento, incentivando a prática esportiva e promovendo encontros com atletas que são referência nacional. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a democratização do esporte como direito de todos e com a construção de estilos de vida mais ativos e saudáveis.”

Modalidades e Atletas – Entre as atividades programadas, estão vivências e bate-papos com atletas, técnicos ou especialistas e um festival esportivo de modalidades como atletismo, judô, basquete, vôlei, futsal, natação, skate, tênis de mesa, ginástica rítmica, ginástica artística, além de suas versões paralímpicas, de acordo com a tradição e vocação esportiva de cada cidade.

Entre os atletas confirmados estão Fofão e Fabiana Claudino (vôlei); Janeth (basquete); Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto (skate); Julia Soares (ginástica artística); Antônio Tenório (judô paralímpico); Luizão (futebol); Bruna Alexandre (tênis de mesa); Barbara Domingos (ginástica rítmica); Petrúcio Ferreira (atletismo paralímpico); Alison (vôlei de areia); Rosana Augusto (futebol feminino), entre outros.

CIRCUITO SESC DE ESPORTES – CIDADES PARTICIPANTES

Americana (coordenação Sesc Campinas)

Atibaia (coordenação Sesc Guarulhos)

Barretos (coordenação Sesc Ribeirão Preto)

Bebedouro (coordenação Sesc Catanduva)

Bragança Paulista (coordenação Sesc Jundiaí)

Cabrália Paulista (coordenação Sesc Bauru)

Duartina (coordenação Sesc Bauru)

Fernandópolis (coordenação Sesc Rio Preto)

Guará (coordenação Sesc Franca)

Ilha Comprida (coordenação Sesc Registro)

Itaju (coordenação Sesc Araraquara)

Itapira (coordenação Sesc Campinas)

Itu (coordenação Sesc Sorocaba)

Ituverava (coordenação Sesc Franca)

Jacareí (coordenação Sesc São José dos Campos)

Jales (coordenação Sesc Rio Preto)

Lins (coordenação Sesc Birigui)

Mauá (coordenação Sesc São Caetano)

Mirassol (coordenação Sesc Rio Preto)

Mogi Guaçu (coordenação Sesc Campinas)

Mogi Mirim (coordenação Sesc Campinas)

Novo Horizonte (coordenação Sesc Catanduva)

Peruíbe (coordenação Sesc Santos)

Poá (coordenação Sesc Mogi)

Ribeirão Pires (coordenação Sesc Santo André)

Rincão (coordenação Sesc Araraquara)

Sabino (coordenação Sesc Birigui)

Santa Fé do Sul (coordenação Sesc Rio Preto)

Santana do Parnaíba (coordenação Sesc Osasco)

São João da Boa Vista (coordenação Sesc São Carlos)

São José do Rio Pardo (coordenação Sesc São Carlos)

São Pedro (coordenação Sesc Piracicaba)

Sete Barras (coordenação Sesc Registro)

Tremembé (coordenação Sesc Taubaté)

Tupã (coordenação Sesc Presidente Prudente)

Votuporanga (coordenação Sesc Rio Preto)

A paulista começou sua história no esporte na ginástica artística, mas foi pelas pistas de skate que se encantou. Gabi integrou todas as seleções brasileiras de skate street até hoje, desde 2018.

ParaSkate com Amorinha

Bate papo e vivência de paraskate com Amorinha. Deficiente físico, o paratleta desafia seus limites ao

andar de skate e fazer manobras.

Skate com Gabi Mazetto

Bate papo e vivência de skate com Gabi Mazetto. Atleta de relevantes conquistas nacionais e internacionais como STU e participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foto:Julio Detefon

Daniel Amorinha, paraskatista campeão.